蔣經國御醫、引進人工水晶體第一人 前振興醫院院長劉榮宏88歲辭世 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

振興醫院今（9）日發布前院長劉榮宏與世長辭，享壽88歲，劉榮宏是國內眼科領域泰斗，曾成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障的創舉，就連故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是劉榮宏負責照料。

振興醫院下午主動發布，指出劉榮宏是於1月27日辭世，而民國27年出生於台灣嘉義的劉榮宏，終其一生投入推動國內眼科教學訓練，早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變之先進治療，嘉惠無數病患，並致力於研發和改進多項視網膜治療技術。

振興醫院在哀悼文中一一細數，劉榮宏1970年代兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準，成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，引進亞洲第一部醫用氬氣雷射。

劉榮宏曾訓練二十多位頂尖的視網膜專科種子醫師、數百位眼科專科醫師，學生們遍布國內外南北各地。並曾於1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）之榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽，獲得故前總統李登輝的表揚，一生對醫界尤其是眼科領域的發展，貢獻卓越。

振興醫院表示，劉榮宏在中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，還主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」(1994年)，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準，也兩度親自領軍醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。

