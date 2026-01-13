蔣經國逝世38周年 粉專嘆：護國神山恐遭美「整碗捧去」

已故前總統蔣經國先生。（圖／本報系資料照片）

電影《造山者》講述台灣半導體歷史，1974年高層一句「只許成功」，時任總統蔣中正、行政院長蔣經國、經濟部長孫運璿、政委李國鼎率領眾多人才上下一心，奠定日後成功基礎。今逢蔣經國逝世38周年，不少人感嘆國民黨政府創造的半導體霸業，恐被美國整碗捧去。

《紐約時報》近日報導指出，台美雙方已接近達成一項關稅協議，美國擬將對台灣商品進口關稅降至15％，條件則是由台積電擴大對美投資、再興建5座晶圓廠。淡江大學全球政治經濟學系教授包正豪13日直言，若相關報導屬實，犧牲的不是單一產業，而是整個台灣。

今(13日)適逢故總統蔣經國先生逝世38周年，14萬追蹤的粉專「政客爽」發文提到，其任內規劃十大建設，創造經濟奇蹟，用全力扶植台積電成為護國神山。而今台美關稅雖可能降低，但條件是台積電赴美興建5座新的晶圓廠，台灣半導體產業鏈外移恐成定局。

這會造成什麼影響？政客爽指出，1.國安風險提高：台灣目前在全球半導體產業的壟斷地位是「矽盾」，因為一旦開戰將摧毀全球供應鏈。但若台積電在美國亞利桑那州的產能規模擴大至11座甚至更多晶圓廠，那美國對中華民國領土安全的依賴度可能下降。

2.半導體產業鏈外移：台積電大規模赴美設廠，會直接或間接造成上下游供應鏈大規模移往美國，意味著最尖端的人才、資本也可能會離開台灣。而台積電在美達到一定規模，相關的封測廠、化學材料供應商也必須跟進，這可能導致台灣本土的產業集群優勢被削弱。

3.增加台積電的營運負擔：根據最新統計資訊，美國廠的擴張反而嚴重損害了台積電的利潤，由於人力成本與晶圓折舊成本居高不下，甚至讓晶圓毛利率與台灣本地生產相比，縮水了將近8倍。最終，甚至會影響台積電在台灣進行研發與擴廠的資金動能！

政客爽直言，用長期戰略競爭力去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。「國民黨政府創造的半導體霸主，最後被美國整碗捧去！」

網友表示「出了這個敗家的黨，真衰小」、「掏空半導體產業」、「台積電是搬得走的資源，強迫搬就好！石油是搬不走的，所以要派兵搶」。

