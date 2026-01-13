蔣經國逝世38週年謁陵 鄭麗文：盼3年內為台海和平搭橋

今（13）日為蔣經國逝世38週年紀念日，國民黨主席鄭麗文上午率領中央黨部前往桃園頭寮謁陵。她在謁陵後表示，蔣經國一直是國民黨追隨的對象，自己內心期許能追隨經國先生的腳步，希望國民黨承續蔣經國的成就，為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，在未來兩、三年內突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

鄭麗文前往桃園蔣經國陵寢謁陵。(圖/中天新聞)

鄭麗文在受訪時指出，蔣經國過去的風範與偉大事蹟，一直都是這一代國民黨所追隨、學習的對象，因此今日率領中央黨部在桃園地方黨部陪同下親自前往謁陵。她強調，在國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變的時刻，希望能再一次重新回顧思考蔣經國帶給大家的偉大遺產，學習經國先生的精神。

鄭麗文感嘆，希望前輩給她更多的勇氣與智慧。她透露，今天見經國先生時也在內心當中自我期許，希望自己能追隨經國先生，用對的人、做對的事。她回顧過去，中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗時不但順利挺了過來，而且創造了傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，以及第一波成為亞洲四小龍的經濟奇蹟，後來第二波還創造護國神山的高科技半導體王國經濟奇蹟。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

鄭麗文表示，即便主、客觀環境如此艱鉅，依舊創下各項傲人奇蹟。她期許在這樣內、外交迫時刻，國民黨也能承續經國先生的成就，在此刻創造屬於這個時代的奇蹟，要能夠深化、鞏固被當局破壞侵蝕的民主、法治、平等、均富等台灣社會重要基石。

鄭麗文更強調，必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，能在現在風雨飄搖、內外交迫、戰雲密布的危險時刻改變這樣的氛圍，希望在未來的兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

