蔣經國逝世38週年 粉專嘆：他打造的護國神山恐被整碗捧去

今（13）日是故總統蔣經國逝世38週年紀念日，臉書粉專「政客爽」貼文感嘆，蔣經國任內規劃十大建設創造經濟奇蹟，並全力扶植台積電成為護國神山。如今台美關稅雖可能降低，但條件是台積電必須赴美興建5座新的晶圓廠，台灣半導體產業鏈外移恐成定局。

故總統蔣經國。(圖/國民黨提供)

粉專「政客爽」表示，台積電大規模赴美設廠將帶來三大影響，首先是國安風險提高。台灣目前在全球半導體產業的壟斷地位形成「矽盾」效應，因為一旦開戰將摧毀全球供應鏈。但若台積電在美國亞利桑那州的產能規模擴大至11座、甚至更多晶圓廠，美國對我國領土安全的依賴度可能下降。

粉專「政客爽」指出，其次是半導體產業鏈外移問題。台積電大規模赴美設廠，會直接或間接造成上、下游供應鏈大規模移往美國，意味著最尖端的人才、資本也可能離開台灣。當台積電在美國達到一定規模後，相關的封測廠、化學材料供應商也必須跟進，這可能導致台灣本土的產業集群優勢被削弱。

台積電美國廠。(圖/台積電提供)

粉專「政客爽」表示，第三項影響則是增加台積電的營運負擔。根據最新統計資訊，美國廠的擴張反而嚴重損害了台積電的利潤，由於人力成本與晶圓折舊成本居高不下，甚至讓晶圓毛利率與台灣本地生產相比縮水了將近8倍，最終甚至會影響台積電在台灣進行研發與擴廠的資金動能。

粉專「政客爽」直言，用長期戰略競爭力去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。國民黨政府創造的半導體霸主，最後被美國整碗捧去。

網友留言，「出了這個敗家的黨，真衰小」、「掏空半導體產業」、「台積電是搬得走的資源，強迫搬就好！石油是搬不走的，所以要派兵搶」。

