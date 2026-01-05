蔣經國逝世38週年！蔣萬安13日將出席紀念音樂會緬懷

為感念蔣故總統經國先生對國家與社會的深遠貢獻，財團法人復興崗文教基金會將於1月13日（週六）下午2時，在大安森林公園露天音樂台盛大舉行「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」。這場紀念經國先生逝世38週年的活動，今年已邁入第8屆，台北市長蔣萬安也將親臨現場，與市民一同在動人旋律中，回顧那段篳路藍縷、締造台灣奇蹟的輝煌歲月。

本次音樂會集結了多方力量，由復興崗文教基金會主辦，並獲得國軍退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團及北市府文化局等單位大力襄助。活動內容亮點十足，不僅將首度以大合唱形式呈現〈蔣故總統經國先生紀念歌〉，透過「千萬處鄉野，留下您親民的足印」等歌詞，喚起民眾對經國先生親民、愛民形象的深切思念。

演出陣容更是跨越世代與族群，包括黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團等輪番獻藝。最令各界期待的，莫過於昔日守護七海官邸的「精忠御林軍」——金門精忠衛隊協會，這群曾貼身保衛經國先生的衛士，將在台上展現「小八極」與「連環拳」，以剛勁武藝展現不變的忠誠。此外，由8旬退役官兵組成的政工幹校軍樂班，以及首度受邀的原聲藝術團，也將以多元樂音譜出對國家的深情告白。

復興崗文教基金會董事長李天鐸指出，經國先生一生與榮民、青年及台灣社會緊密相連，從創建輔導會到推動國家建設，其精神至今仍是安定人心的力量。音樂會曲目涵蓋國、台、客、原住民語，象徵台灣社會的團結與和諧。

主辦單位表示，音樂會為全程免費參與，誠摯邀請民眾在週末午後攜家帶眷前往。由於近日氣溫多變，提醒參加民眾留意保暖，一同在露天音樂台下，用歌聲溫暖這段重要的歷史記憶。

