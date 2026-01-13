蔣經國逝世38週年 鄭麗文追思：學習「用對的人、做對的事」

照片來源：鄭麗文臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

今（2026）年是故總統經國先生逝世38週年，國民黨主席鄭麗文今（13）日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、桃園市副市長蘇俊賓以及黨務幹部等，前往桃園大溪頭寮陵寢獻花致意。她表示，前總統蔣經國過去的風範、偉大事蹟，一直都是這一代國民黨所追隨、學習的對象。

鄭麗文指出，正處國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變時刻，她希望今天能夠再一次重新回顧、思考蔣經國所帶來的偉大遺產，學習蔣經國精神。於獻完花之後，鄭麗文特別進到陵寢內「與經國先生說話」，希望前輩們能給她更多勇氣與智慧；同時她也自我期許，希望能追隨蔣經國「用對的人、做對的事」。

「即便主客觀環境如此艱鉅，我們依舊能夠創下各項傲人的奇蹟。」鄭麗文強調，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利地挺過來，且創造了傲視全球的民主和平轉型的政治奇蹟，以及第一波成為「亞洲四小龍」的經濟奇蹟；後來第二波創造「護國神山」高科技半導體王國的經濟奇蹟，

鄭麗文期許，在這樣內外交迫的時刻，國民黨能夠承續蔣經國成就，在此刻創造出屬於這個時代的奇蹟，也就是不但能夠深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋；希望能夠重新轉變現在風雨飄搖、內外交迫以及戰雲密布的危險時刻，改變現在的氛圍。她更希望，在未來的這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健地走下去。

照片來源：鄭麗文臉書

