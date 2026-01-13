蔣經國逝世38週年 鄭麗文:為台海和平開窗、搭橋

十三日是故總統經國先生逝世卅八週年，國民黨主席鄭麗文一早偕四位副主席以及黨務幹部，前往桃園大溪頭寮陵寢，向經國先生獻花致意。(翻攝自鄭麗文臉書)

記者康子仁∕台北報導

故總統經國先生逝世三十八週年，國民黨主席鄭麗文十三日前往桃園大溪頭寮陵寢獻花致意。鄭麗文表示，蔣經國前總統過去的風範、偉大的事蹟，一直都是這一代國民黨所追隨、學習的對象，期許國民黨能承續蔣經國先生的成就，不但深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主，更須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋。

鄭麗文昨天率同副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、桃園市副市長蘇俊賓以及黨務幹部等，到大溪頭寮陵寢獻花致意。

她表示，國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變的時刻，希望能夠再一次重新回顧、思考蔣經國先生帶來的偉大遺產，學習蔣經國先生的精神。

鄭麗文指出，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利地挺過來，且創造了傲視全球的民主和平轉型的政治奇蹟，以及第一波成為「亞洲四小龍」的經濟奇蹟；後來第二波創造「護國神山」高科技半導體王國的經濟奇蹟。

鄭麗文說，當前國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變，期許在這樣內外交迫的時刻，國民黨能夠承續蔣經國先生的成就，創造出屬於這個時代的奇蹟，也就是不但能夠深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋。

鄭麗文衷心期盼，盡最大努力轉變現在風雨飄搖、內外交迫以及戰雲密布的危險時刻，改變現在的氛圍，更希望在未來的兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健地走下去。