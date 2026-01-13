蔣經國逝世38週年 鄭麗文：要為台海和平開窗、搭橋

鄭麗文期盼，能夠盡最大努力轉變如今風雨飄搖的危險時刻、改變現在戰雲密布的氛圍，希望在未來的兩、三年突破現狀，讓中華民國繼續穩健的走下去。（圖／取自鄭麗文臉書）

今（13）日是故總統經國先生逝世38週年，國民黨主席鄭麗文一早偕同國民黨四位副主席以及黨務幹部，一起前往桃園大溪頭寮陵寢，向經國先生獻花致意。並表示，期盼能夠盡最大努力轉變如今風雨飄搖的危險時刻、改變現在戰雲密布的氛圍，希望在未來的兩、三年突破現狀，讓中華民國繼續穩健的走下去。

鄭麗文表示，經國先生過去的風範、偉大的事蹟，一直都是這一代中國國民黨所追隨、學習的對象，今天我們來到頭寮陵寢，再一次重新回顧、思考經國先生所帶來的偉大遺產，同時也學習蔣經國先生的精神。上次希望前輩給自己更多勇氣、智慧；今天，也在心中自我期許，勉勵自己追隨經國先生，「用對的人、做對的事」。

鄭麗文指出，早年，中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，然而我們不但順利的挺過來，在主客觀環境都相當艱鉅的情況下，依舊創下了各項傲人的奇蹟－－包括傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，以及創造亞洲四小龍之首的經濟奇蹟；後來也創造了第二波「護國神山」的高科技半導體王國的經濟奇蹟。

鄭麗文說，當前國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變，自己也希望在如此內外交迫的時刻，本黨能夠承續經國先生的成就，創造出屬於這個時代的奇蹟，不但要深化、鞏固被當局侵蝕破壞的民主、法治、平等、均富等台灣社會重要基石，更要為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋。

鄭麗文期盼，能夠盡最大努力轉變如今風雨飄搖的危險時刻、改變現在戰雲密布的氛圍，希望在未來的兩、三年突破現狀，讓中華民國繼續穩健的走下去。

