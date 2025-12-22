蔣萬安上任三年 打造以人為本交通友善之都

（記者卓羽榛臺北報導）台北市府在「以人為本」的核心理念推動各項交通改善工程，從大型路口交通安全改善如公館圓環（羅斯福路與基隆路口）改造、既有設施檢討—和平新生拆除天橋，到巷弄人行通行環境優化—打造行人優先區等，皆以保障行人優先、提升通行安全與環境品質為目標，逐步打造更友善、直覺且安全的城市交通環境。



公館圓環路口（羅斯福路與基隆路口）長期為本市交通事故最嚴重路口，已連續7年位居本市交通事故熱點第1名，另113年全國CBI（綜合事故發生相對頻率與相對嚴重程度分析指標）評比亦顯示該路口事故嚴重度居全國之冠。為改善肇事嚴重的問題，市府啟動羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程，拆除圓環並改造為4岔正交路口，消除圓環多重交織問題，藉由車道配置及號誌控制分離車流，使行車動線簡化，路口更容易辨識、直觀且可預測，並透過縮小路口，讓穿越路口距離大幅縮小、增加行人步行面積，提升通行環境安全與友善度，整體工程於114年9月29日完工啟用。啟用初期觀察事故件數較去年同期下降約 44.4%，顯示該路口車輛與行人通行環境安全性提升。





和平新生人行天橋因橋梁結構老舊、耐震係數不足而存在潛在安全疑慮，近年隨人本交通政策推動及超高齡化社會需求提升，市府已於路口增設行人穿越設施，致使天橋使用率大幅下降；另天橋墩柱位於轉彎視距範圍內，影響駕駛查看行穿線上行人或自行車之視線，增加事故風險。基於上述考量，市府啟動和平新生天橋拆除工程，並於113年11月24日完成拆除。經比較拆橋前後各11個月事故統計，右轉死傷事故件數由10件降至2件，減少約80%，顯示拆除天橋後，轉彎視距及右轉車事故率已有顯著改善。



為落實人本交通並大幅提升道路交通安全，全臺首處「行人優先區」-臺北市信義區嘉興里嘉興街175巷9弄於113年12月正式實施，目前已完成9處行人優先區， 透過減速丘搭配速限標誌，明訂所有汽機車時速必須降至20公里以下，且禁止鳴按喇叭驅趕行人等，再加上地面標線改善、入口意象及彩色鋪面等措施，期望營造行人安全優先的交通秩序，在該區域內行人擁有優先路權，行人可於區內道路全寬通行，車輛必須完全禮讓行人先行通過。行人優先區核心價值是「減速與減量」，期望能透過降速設施達到速度管理，並期望阻絕通過性車流進入巷弄，打造以行人為中心的友善空間。



打造「以人為本」的交通友善城市並非單一工程即可達成，而是一項持續性的交通治理工作，未來市府將持續提升道路的安全與便利性，並以更多具體行動實踐以人為本的交通願景，營造更安全、更宜居的城市環境。



強化大眾運輸 提升公運量能

為提供更加便捷的大眾運輸服務，提升民眾搭乘意願，市府自112年起，已增加捷運文湖線班次及改裝車廂，闢駛快線公車、北環幹線、內科南軟雙園巴士及東環幹線公車，並增加內科通勤專車12個班次。



推廣ESG 推動綠運通勤

本府自112年起與台北內湖科技園區發展協會合作推廣ESG概念，廣邀企業參與綠運輸合作方案，促使企業員工通勤優先使用綠運輸、實施彈性上下班或居家上班等措施。另今年更與內科協會合作辦理「因應東環段施工內科通勤轉型推廣計畫」，輔導企業及員工參與通勤模式轉型，試辦「內科綠運輸通勤日」，觀測試辦日瑞光路車流數據，較去年同期上午尖峰下降約20%、下午尖峰下降約10%，已有顯著改善，未來將持續擴大辦理。



推動捷運建設 創造優質環境

內科交通目前已有具體改善成果，未來仍將持續推動捷運東環段、民汐線建設，以提供更便捷之公共運輸量能，並鼓勵市民可多利用公車、捷運等服務，進一步優化內湖交通。