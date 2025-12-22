蔣萬安上任三週年 內科交通三箭齊發 已有具體改善成果





臺北市政府自112年1月17日起成立內科交通府級專案小組，跨局處協調各項改善措施，透過「交通工程」、「增加公共運輸供給」及與內科協會公私協力推廣ESG 3大主軸全面推動內科交通改革，截至今年11月，內科主要道路下午尖峰平均旅行時間較111年改善約6.4%。

落實交通工程 改善交通壅塞

113年10月於堤頂大道與瑞光路358巷開闢路口，除改善高速公路下匝道進內科之停等車隊長度外，更改善市區平面道路，堤頂大道南往北旅行時間減少24.93%，舊宗路南往北旅行時間減少9.82%。另為解決堤頂交流道周邊壅塞問題，今（114）年7月亦啟用堤頂交流道北上入口引道，原由堤頂大道北向繞行陽光抽水站進入高速公路北上匝道車流，改以新引道銜接高速公路，經實測下班尖峰時段可縮短約5分鐘行車時間。

廣告 廣告

強化大眾運輸 提升公運量能

為提供更加便捷的大眾運輸服務，提升民眾搭乘意願，市府自112年起，已增加捷運文湖線班次及改裝車廂，闢駛快線公車、北環幹線、內科南軟雙園巴士及東環幹線公車，並增加內科通勤專車12個班次。

推廣ESG 推動綠運通勤

北市府自112年起與台北內湖科技園區發展協會合作推廣ESG概念，廣邀企業參與綠運輸合作方案，促使企業員工通勤優先使用綠運輸、實施彈性上下班或居家上班等措施。另今年更與內科協會合作辦理「因應東環段施工內科通勤轉型推廣計畫」，輔導企業及員工參與通勤模式轉型，試辦「內科綠運輸通勤日」，觀測試辦日瑞光路車流數據，較去年同期上午尖峰下降約20%、下午尖峰下降約10%，已有顯著改善，未來將持續擴大辦理。

推動捷運建設 創造優質環境

內科交通目前已有具體改善成果，未來仍將持續推動捷運東環段、民汐線建設，以提供更便捷之公共運輸量能，並鼓勵市民可多利用公車、捷運等服務，進一步優化內湖交通。

更多新聞推薦

● 赴中參訪澄清記者會上吳宗憲提沈伯洋父親器官 民進黨：泯滅人性毫無下限