蔣萬安上任將滿3周年 盤點北市長「3大政績」

台北市長蔣萬安任期即將邁入第三年，他今天（10日）受訪時，盤點個人心目中的三大政績，分別為輝達海外總部選址台北、大巨蛋正式啟用，以及捷運六線齊發加速路網建設。他表示施政腳步從未停下，對市民的託付「絕不辜負」。面對外界關注市區交通壅塞問題，蔣萬安坦言仍有改善空間，將持續聽取民意並加強交通優化作業。

蔣萬安今天視察景美溪與指南溪匯流口工程，他形容當地景觀與昔日相比已經有巨大改變，也顯示河川治理、防洪與排水工程正同步在各區推動。另外也回應捷運六線建設成果備受肯定，至於塞車問題，蔣萬安強調從自己上任第一天，就親自前往內科掌握交通問題，透過路型調整、市民大道尖峰調撥車道等措施已有初步成效。他也承諾將持續投入更多人力與資源，讓整體交通真正回到市民感受得出的進步。

蔣萬安稍早也在臉書上傳自己的政績影片，從淡水河岸改造、大稻埕夏日節，到水舞嘉年華與特色運動場館，他希望市民能走向河邊感受城市步調的穩與快。他提到「這幾年我們一步一步，讓河岸成為城市新的活力舞台。」淡水河岸計畫包含新建人行跨橋、拓寬水岸步道、擴大碼頭廣場，讓親水、散步、休憩成為台北人的日常選擇。