蔣萬安上任將滿3週年 北市警持續落實「安全之都」政策

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市長蔣萬安即將邁入就任3週年，為此，台北市警局今天公布相關數據，強調台北市在治安、交通等各項評比中，都在全國名列前茅。台北市警局也強調，未來會持續落實「安全之都」的施政主軸，除了持續以社區警政為根基推展治安工作外，也會積極運用AI及科技軟硬體設備，精進維護治安與交通安全。

北市警指出，台北市警方率全國之先成立「數位科技戰情中心」，以面對日益複雜的犯罪型態與大型活動維安需求，並整合所屬機關量能，啟動「科技聯防」革新戰略，使台北市全般刑案等犯罪破獲率之近期統計，在偵防詐欺犯罪、防制幫派、肅槍、查緝毒品的全國評比中均名列前茅。

根據統計，在台北市發生的刑案，以詐欺案占比最高、成長幅度也最顯著。北市警方因此會同法務局、資訊局研議，自行建置全國首創的「AI詐騙廣告偵測系統」，進行詐騙廣告前端監測與通報下架作業，落實「主動偵測、即時阻詐」的防堵策略；對於未依規定時限下架的廣告案件，均函送數位發展部依法裁罰。

在交通方面，北市警開發建置「現場處理APP」，員警透過「道路交通事故e化處理行動裝置」平板，製作交通事故資料，同步上傳e化系統資料庫，提升事故處理速度，減少民眾等候時間。在跨年煙火、燈會等大型活動中，透過戰情中心數據分析與即時觀測，迅速調度警力、分流人車與提高突發事故的處理效率。

北市警表示，全球設計及建築公司Gensler公布「2025全球最想長居城市」調查報告，台北市在「安全穩定」及「降低犯罪」等8大指標全面超越國際平均數，榮登全球第一。遠見雜誌「2025縣市總體暨永續競爭力調查」，台北市獲「競爭力首善之城」殊榮，其中「治安」面向為六都第一。天下雜誌「2025永續幸福城市大調查」中，治安、交通數據與民眾對治安滿意度，也是六都第一。

另Travelbag旅遊雜誌發布「2025夜間旅遊最安全城市」，北市夜間安全評分榮獲全球第二；英國Time Out旅遊雜誌今年公布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」，台北市勇奪冠軍。

北市警說，這些正面評價，顯見穩健的警政工作深受市民與國內、外旅客的肯定，未來將持續以科技精進民眾有感的治安治理作為，建構安全、安居、安心的生活環境，共同勾勒「幸福城市」藍圖。

