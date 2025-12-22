蔣萬安上任3年 台北充電樁總數全國居冠

打造台北市成為科技普惠、減碳永續的「未來之都」，這是蔣萬安給台北隊的期許。台北市停車管理工程處22日表示，透過多元政策工具多管齊下，目前達成階段性的成果，不僅率先在113年底達成轄管停車場充電樁100%覆蓋率，還在公營停車場充電樁數量穩居全國之冠。

截至114年11月底，台北市公有停車場累計已設置1488樁充電設備，加計登記在案的民營停車場內充電樁433樁，台北市總計已有1921樁充電設備。

建置初期，由交通部與停管處共同補助公營停車場，自113年起，停管處主動提供民營停車場建置補助1萬800元/樁，兩種場所補助並進，有效降低停車場初期投資門檻，成功引導業者投入電動車充電基礎設施建置。

有鑑於初期建置經驗與市場日趨成熟，市府進行策略性調整，將公有停車場的建置模式由「自建」轉為「公私協力」模式，透過民間專業業者的參與，大幅提高建置與營運效率，更減輕了政府的初期財政壓力。

台北市轄管所有公有停車場，已率先於113年底全面設置充電樁，達成100%覆蓋穩坐全國之冠。截至114年11月底，台北市公有停車場累計已設置1488樁充電設備；若加計登記在案的民營停車場內充電樁433樁，台北市總計已有 1921樁充電設備投入營運，充電樁數量遙遙領先全國。

展望未來，台北隊透過停管處訂定明確的充電樁倍增計畫，鎖定2030年公有公共停車場建置數量將達到3175樁的目標，自114年起，市府公營停車場的建置將由停管處持續提供6萬元/樁之補助，也持續針對中央及民營停車場，提供1萬800元/樁之補助，全方位達成充電樁建置目標。