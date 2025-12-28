蔣萬安上海會龔正：兩岸願溝通 和平穩定就有可能

台北市長蔣萬安（左）在雙城論壇主論壇前，與上海市長龔正（右）會面時表示，雙城論壇像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友：只要願意溝通，和平穩定就有可能。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。在論壇前，蔣萬安也與龔正會面，雙方也交換別具意義的紀念品。龔正致贈了有上海市花「白玉蘭」的彩瓷瓶，蔣萬安則贈刻有台北各大地標的錫盤，中間更刻有「雙城好、兩岸好」字樣，應證兩市排除萬難、共促交流的歷史時刻。蔣萬安在會面時表示，雙城論壇像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友：只要願意溝通，和平穩定就有可能。

雙城論壇主論壇揭幕前，蔣萬安與龔正也先簡短會面座談。蔣表示，再次見到大家真的覺得很親切。剛才在飛機上我還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟我搭高鐵去高雄看朋友差不多。

「這讓我很有感觸：其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。」蔣萬安說，大家常說念念不忘，必有迴響。今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。

蔣萬安也回憶，2023年第一次來上海，到去年華副市長去台北，雙方簽下的合作備忘錄，都不是躺在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民生活中的風景。像是在台北燈節、上海旅遊節互相參與；台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上切磋流汗；去年歡迎上海市府的朋友來參訪山水綠園區，

蔣萬安說，今年雙方更要就「水治理」跟「職業培訓」交換經驗並簽訂新的合作備忘錄。這對他來說，就是「市政」最美的地方：讓兩座城市的市民，都能因為對方的經驗而生活得更好。蔣也提及兩市動物園交流「小貓熊」一事，並強調很感謝上海團隊的幫忙，讓小貓熊的血緣更新有了具體進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市之間那份「可愛且溫暖」的牽掛。

蔣萬安強調，今天兩市的見面，意義真的比彼此個人大得多，在現在非常緊繃的兩岸氛圍下，雙城還能持續舉辦、還能坐下來面對面說話，這本身就是一種「力量」。它像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友：只要願意溝通，和平穩定就有可能。

這種面對面的交流，是任何東西都沒辦法取代的。越是困難的時刻，越需要這種實實在在的往來。現在正一起努力，為兩岸的和平穩定踏出一條穩健的路。只要「雙城好，兩岸就會好」。

