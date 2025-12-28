蔣萬安上海致詞：願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮

（中央社記者張淑伶上海28日電）台北市長蔣萬安今天在上海舉行的雙城論壇上致辭時，表達期盼與呼籲：「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。

蔣萬安今天一早從台北飛抵上海。這是他第2次以台北市長的身分到上海參加台北上海城市論壇。

他在主論壇的開幕致詞上說，當他搭機飛越台灣海峽，想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝、二戰的殘酷及1949年兩岸人民的悲歡離合，也見證過兩岸的和平交流。他相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？

蔣萬安說，「在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持」。因為，他相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。

他還在演講中提到，台北發生了不幸的「1219」隨機攻擊事件，造成社會的不安。城市的確存在風險。但是，案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令人非常感動。

他說一個人本的城市，不是沒有危機發生，而是能應變的韌性城市。為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛「人本價值」。

他在演講結尾時說，今天稍晚，他又要再飛越台灣海峽回到台北。在西太平洋上，依舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，他在班機上也一定會遇到許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。

因此，他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這也是他一直努力的目標。

針對今年「雙城論壇」的主題「科技改變生活」，蔣萬安在演講中舉出市政為例，表示包括台北「1999」市民熱線導入人工智慧（AI）應用，以及「生生喝鮮奶」結合了民間便利商店的物流系統，學生通用的數位學生證以及數位登錄平台協助，讓科技幫助學生更健康。

延續蔣萬安2023年在上海雙城論壇的「文藝」演講風格，今天他也引用之前熱播劇、小說「繁花」的作者金宇澄所說，「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭」，並指台北也是如此，甚至有過之而無不及。「雙城論壇也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。」

上海市長龔正今天在開幕式上致辭時說，今年的論壇以「科技改變生活」為主題，聚焦軌道交通、科技醫療、高齡樂活，兩市共享AI在城市治理中的經驗和理念，為上海與台北的雙城故事。

他並表示，將以最大的誠意歡迎台灣民眾來走走看看，更多的瞭解大陸、認識上海。上海方面將以最優的環境、最好的服務，為廣大台灣民眾和台企創造發展機遇，為眾多台灣青年提供廣闊舞台。

今天的主論壇開幕式上，兩市代表簽署兩項交流合作備忘錄，分別是「上海市與台北市推動水治理交流合作備忘錄」以及「上海市與台北市推動職業技能培訓經驗分享合作交流備忘錄」。（編輯：廖文綺）1141228