即時中心／温芸萱報導

昨（19）日27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷，震驚社會。台北市長蔣萬安隨即召開「1219緊急危安應變專案小組」會議，指示警察局全面升級戒備，增加警力、加強臨檢及人潮聚集區見警率，對捷運站、商圈、大型活動進行安全演練及安檢部署。北市府警察局表示，每日動員千餘名警力，並與業者及保全加強聯防，全力維護市民安全及社會秩序。

昨日，27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震驚社會。

廣告 廣告

快新聞／北捷4死11傷震驚社會！北市警局：每日動員人力破千

張文在北車犯案後，又前往誠品南西商圈砍人。（圖／翻攝畫面）

蔣萬安今日表示，已即刻召開「1219緊急危安應變專案小組」會議，指示警察局及相關單位全面升級戒備，針對台北市各商圈、捷運站及人潮聚集地，提高見警率並增加警力部署。蔣市長強調，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等地，特別是週末及夜間人潮密集區，包括夜店、酒吧、市集，都將加強臨檢。

台北市府警察局今日發布聲明指出，針對捷運台北車站及中山商圈的隨機襲擊案，已依市長指示，妥適分工、保持橫向聯繫，全力穩定社會秩序。警察局同步加強勤務作為，每日動員警力超過千名，包括各分局警力800名、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各80名支援保安警力，確保市民安全。

此外，警察局將與各場所業者及保全人員加強聯防機制，對大型活動如路跑、演唱會全面升級戒備，必要時設置安檢門；捷運站也將全面進行爆破物偵測及高強度演練，包括疏散及應對無差別攻擊事件。

台北市府警察局強調，將持續保持高度戒備，確保民眾在捷運站、商圈及各公共場所的安全，並呼籲市民配合警方相關勤務措施，維護社會秩序。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／蔣萬安下令「商圈、捷運站」升級戒備！北市警局：每日動員人力將破千

更多民視新聞報導

媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」

張文縱火又放煙霧彈僅為「吸引注意」？于北辰分析真正做案位置應是「這地點」！

北捷爆隨機攻擊事件 媒體人建議未來可事先做「這防範」

