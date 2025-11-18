蔣萬安不忍了！批行政院版財劃法不利直轄市：忽視地方財政努力

行政院提出財劃法修正草案版本，調整分配指標權重，將使縣市整體獲配財源高於直轄市，引發爭議。台北市長蔣萬安今（18）日批，此版本完全忽視地方政府的財政努力，尤其是商業與服務業的貢獻。

蔣萬安資料照。（圖／中天新聞）

根據財政部的說明，修正草案新增了「工業就業人口數」和「農林漁牧就業人數」等5項指標，並將「營利事業營業額」的權重從30%降至8%，使得農工大縣的獲配財源提高，引發台北市、新北市、新竹市表示反對。

蔣萬安今天主持台北市政府市政會議，被媒體堵訪時表示，行政院的版本完全忽視了地方政府的財政努力，以及商業、服務業的需求等重要因素，行政院應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。

台北市財政局長胡曉嵐指出，該版本過於偏重農業與工業，忽視了商業與服務業的發展，對地方財政努力的反映不夠充分，良好的商業環境是吸引企業進駐的關鍵，而「營利事業營業額」指標能夠充分體現地方政府的努力，然而新版本為了實現齊頭式平等，調低這項指標的佔比，「未來大家都不用努力了」。

