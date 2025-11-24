蔣萬安不普發連2千也沒有！若當台北市長會普發現金？吳怡農表態了

記者陳思妤／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞表，爭取參選台北市長（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院普發1萬元，台北市議會藍綠黨團也都提案要北市府普發現金，不過，台北市長蔣萬安日前點頭認了，到2026任期內都不會發。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞出意願書，爭取民進黨提名參選台北市長。對於是否會普發現金，他今（24）日強調，台北市有好多很重要的建設要做，台北市儘管預算很多，財政資源相當豐富，但每毛錢都是納稅人的錢，要好好善用。

台北市議會民進黨團日前提案普發2.1萬元，國民黨團也提案要普發現金但未明列金額。不過，蔣萬安日前到台北市議會備詢，洪健益質詢時直球詢問，市長這屆任期剩下1年2個月左右，請問在任內台北市有沒有機會發放現金，不管是2千、3千、5千、8千、1萬，或者是民進黨所提的2萬1，有沒有機會？蔣萬安點頭認了，根據主計處還有財政局完整評估，確實整體包括負債，「目前是沒有條件發放現金」。

吳怡農接受資深媒體人周玉蔻專訪，對於超收是否會普發現金？他表示，稅收超徵是假議題，是一個操作出來的議題，並不是政府收了不該收的錢，如餐廳老闆 每個月營收都有估計跟預算，但暑假火鍋店營收可能低一點、寒假高一點，超收就是實際收進來的高過預期，而不是收了不該收的錢。

吳怡農表示，資源有限，減稅、退稅、付電價、還債都是一種方式，都是資金運用，但這次普發現金變成政治議題操作，相信現在是中央普發現金，下一輪就是地方普發現金。

周玉蔻追問，蔣萬安沒有承諾要發現金，支持他嗎？吳怡農說，台北市有好多很重要的建設要做，即將來臨的科技業造成的海嘯可能衝擊每個家庭，所以要做好準備，也需要為孩子教育做更好的投資，這些都需要資金。他強調，台北市儘管預算很多，財政資源相當豐富，但每毛錢都是納稅人的錢，要好好善用。

周玉蔻在專訪最後也提醒吳怡農，「你比（民進黨立委）王世堅優秀一百倍，不必這麼謙虛！」還要民進黨加油，再繼續政客下去的話，就會繼續沒票。

