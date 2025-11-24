蔣萬安不普發連2千也沒有！若當台北市長會普發現金？吳怡農表態了
記者陳思妤／台北報導
行政院普發1萬元，台北市議會藍綠黨團也都提案要北市府普發現金，不過，台北市長蔣萬安日前點頭認了，到2026任期內都不會發。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞出意願書，爭取民進黨提名參選台北市長。對於是否會普發現金，他今（24）日強調，台北市有好多很重要的建設要做，台北市儘管預算很多，財政資源相當豐富，但每毛錢都是納稅人的錢，要好好善用。
台北市議會民進黨團日前提案普發2.1萬元，國民黨團也提案要普發現金但未明列金額。不過，蔣萬安日前到台北市議會備詢，洪健益質詢時直球詢問，市長這屆任期剩下1年2個月左右，請問在任內台北市有沒有機會發放現金，不管是2千、3千、5千、8千、1萬，或者是民進黨所提的2萬1，有沒有機會？蔣萬安點頭認了，根據主計處還有財政局完整評估，確實整體包括負債，「目前是沒有條件發放現金」。
吳怡農接受資深媒體人周玉蔻專訪，對於超收是否會普發現金？他表示，稅收超徵是假議題，是一個操作出來的議題，並不是政府收了不該收的錢，如餐廳老闆 每個月營收都有估計跟預算，但暑假火鍋店營收可能低一點、寒假高一點，超收就是實際收進來的高過預期，而不是收了不該收的錢。
吳怡農表示，資源有限，減稅、退稅、付電價、還債都是一種方式，都是資金運用，但這次普發現金變成政治議題操作，相信現在是中央普發現金，下一輪就是地方普發現金。
周玉蔻追問，蔣萬安沒有承諾要發現金，支持他嗎？吳怡農說，台北市有好多很重要的建設要做，即將來臨的科技業造成的海嘯可能衝擊每個家庭，所以要做好準備，也需要為孩子教育做更好的投資，這些都需要資金。他強調，台北市儘管預算很多，財政資源相當豐富，但每毛錢都是納稅人的錢，要好好善用。
周玉蔻在專訪最後也提醒吳怡農，「你比（民進黨立委）王世堅優秀一百倍，不必這麼謙虛！」還要民進黨加油，再繼續政客下去的話，就會繼續沒票。
更多三立新聞網報導
沒打算選議員、立委！吳怡農爭台北市長提名：最可能跨出基本盤
列名單談2026北桃戰將「不會沒人」 徐國勇否認親征：我不會去選舉
被點名選桃園市長！王世堅笑回立院很光榮：為國家做事可以寫到族譜了
綠營北市長徵召1月出爐 「3大咖」被點名
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 22 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 15 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 2 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 21 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 22 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引反彈 中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。中國要求撤回相關言論，對日抗議擺出高姿態，中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 14 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」！放言 Fount Media ・ 1 天前
未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原......風傳媒 ・ 1 天前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前