即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍台北市長蔣萬安，將親自率領市府訪團於本（12）月27日、28日出訪上海，參加台北上海城市論壇（雙城論壇），而蔣萬安日前則宣稱一貫立場就是反對台獨、支持符合中華民國憲法的九二共識，引起各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（18）日下午強調，還是希望聚焦市政議題。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；就蔣萬安在今年雙城論壇前喊一貫立場就是「反台獨」、支持符合中華民國憲法的九二共識，梁文傑表示，站在陸委會立場是雙城論壇就是兩個城市之間的交流，還是希望聚焦市政議題。

廣告 廣告

同時，梁文傑提到，陸委會有注意蔣萬安最近好幾次談話都有提到「堅定捍衛中華民國」，「我想捍衛中華民國，這是現在台灣最大多數人的共同主張，也是最能夠讓大家接受的政治立場」。

快新聞／不演了？蔣萬安雙城論壇前喊反台獨 陸委會：希望聚焦市政議題

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

最後，梁文傑強調，如果蔣萬安的堅持能夠充分的表達，甚至能夠在適當場合表達，這對於台灣來說是很有幫助的事情。

原文出處：快新聞／蔣萬安不演了？雙城論壇前喊反對台獨 陸委會：希望聚焦市政議題

更多民視新聞報導

黃國昌嘆當年選別條路「今起碼當部長」 被網嘲諷「咆哮部長」、「狗仔部長」

打造安心學習環境！吳沛憶爭取校安升級 攜教育部考察萬華國中小

未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了

