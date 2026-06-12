蔣萬安不談市政講廢監院...莊瑞雄酸「黨內諸侯出國就蠢蠢欲動」：墊高自己身份為「準總統候選人」
台北市長蔣萬安從遮陽傘採購案等市政議題接連爆發，卻突然拋出廢除監察院主張。民進黨團幹事長莊瑞雄今（12）日表示，蔣萬安動作很奇怪，因為黨主席鄭麗文出訪、台中市長盧秀燕出國，蔣就蠢處欲動，把自己身分也墊高了，讓人覺得是「準總統候選人」。
莊瑞雄上午受訪實說，蔣萬安的動作讓人覺得奇怪，因為黨主席鄭麗文出訪、黨內最大的諸侯盧秀燕也出國，蔣萬安就蠢蠢欲動，但這議題是總統提名監察委員，是總統在憲政上的義務，蔣萬安把自己身分也墊高了，讓人覺得是「準總統候選人」。
莊瑞雄強調，朝野之間對於廢除監察院有共識，都認為要廢掉監察院，但要廢除監察院還是要走修憲程序，不走正常的程序，卻當成政治鬥爭，並不是人民之福。如果真的要達到廢除監察院的目標，可以在國會討論，最後用公投決定。相信修憲案如果朝野和大眾有共識就可以通過。
莊瑞雄直言，現在只是在癱瘓監察院，而監察院有憲政上必須要做的工作，「那只是讓他們更舒服，讓他們動彈不得而已，這個不是國家人民之福」；另外，監察院對其他的公務機關本來還有一點威懾性，現在把預算全部凍結或刪除，公務機關少了這隻大老虎以後更舒服了。
莊瑞雄最後說：「廢除監察院我們絕對歡迎，在修憲委員會大家一起來，朝野也可共同做提案。」
（圖片來源：三立新聞、民進黨團）
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