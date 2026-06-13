蔣萬安主張廢監察院 卓榮泰：希望多談市政
[NOWNEWS今日新聞] 行政院長卓榮泰今天到南投視察，媒體詢問他對台北市長蔣萬安昨天在南投談及廢除監察院一事的看法。卓榮泰表示，自己與行政團隊一向盡力關懷地方、縣政與市政，也希望蔣市長多談談市政。
台北市長蔣萬安日前喊話藍白黨團否決總統府監察委員提名案，並凍結監察院運作，同時主張修憲廢除監察院，引發政壇熱議。昨天他赴南投出席巧克力咖啡節宣傳活動，與南投縣長許淑華同台時再度強調，現在討論的不是個別人選是否適任，而是監察院存廢的問題，「我認為應該要廢除監察院」。
卓榮泰今（13）日上午由民進黨南投縣長參選人温世政陪同下鄉視察，縣府由副縣長王瑞德代表出席。面對媒體詢問蔣萬安主張廢除監察院的看法，卓榮泰表示，此行主要關心蛇窯地方創生與商圈發展，接著將前往南投市視察外轆排水工程，下午到埔里長照據點了解團體家屋運作，希望持續關懷地方、關心縣政與市政，「我也希望蔣市長多談談市政，謝謝」。
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