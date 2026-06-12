蔣萬安主張「廢除監察院」 陳其邁：蔣市長應該趕緊說服國民黨支持修憲

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記者林昱孜／高雄報導

總統賴清德公布新任29位監委名單後，台北市長蔣萬安今（12）日表態，主張要廢除監察院，呼籲藍白立院黨團全數否決人事案。高雄市長陳其邁今(12)日被媒體問及對此事看法，他說，廢除監察院本為民進黨的長期主張，監察院早就應該廢除，今年四月國民黨還主張不應廢除監察院，「蔣市長應該趕緊說服國民黨支持修憲」。

蔣萬安指出，廢除監察院是民進黨的長年主張，前監察院長陳菊說過，「希望我是最後一任監察院長」，既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院，建議國民黨和民眾黨立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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對此，陳其邁表示，廢除監察院本為民進黨的長期主張，監察院早就應該廢除，讓憲法更符合台灣現行的體制現況，並深化民主。他強調，今年四月國民黨還主張不應廢除監察院，蔣市長應該趕緊說服國民黨支持修憲。

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