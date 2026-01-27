蔣萬安交流歐盟企業領袖 詹為元、楊植斗齊聲肯定布局國際 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

歐洲經貿辦事處上週舉辦「歐盟企業早餐會」，邀請台北市長蔣萬安擔任貴賓，與歐盟會員國駐台代表、歐洲在台商務協會（ECCT）及多位歐洲企業領袖共進早餐並進行意見交流，展現台北市積極深化國際連結與城市外交的企圖心。

蔣萬安（27）日分享會中談話，台北市未來的發展願景，並就城市治理、綠色轉型、產業發展及國際合作等議題，與歐洲各國代表深入交換看法。他表示，台北作為台灣首都，不僅是政治與經濟重鎮，更希望成為亞太區重要的創新城市與永續發展典範，持續強化與歐洲城市及企業之間的合作關係。

台北市議員詹為元表示，蔣萬安親自出席並向歐洲企業說明台北市發展願景，展現市府對國際合作的高度重視。他指出，台北作為台灣首都，必須持續強化與歐盟在產業投資、智慧城市與綠色轉型等領域的交流，「這不只是禮節性的會晤，而是為台北未來的產業布局與國際競爭力鋪路」。

台北市議員楊植斗則認為，透過與歐盟駐台代表及歐洲企業領袖面對面溝通，有助於讓外界更了解台北的投資環境與治理方向。他強調，城市外交應落實在實質合作與制度改善上，「讓外商在台北生活與經營更便利，才能真正吸引國際資源長期進駐，這次早餐會是一個良好的起點」。

