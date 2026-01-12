蔣萬安人氣真相？女企業家、鄭弘儀驚曝尾牙、婚宴「受歡迎程度」

曾任Yahoo亞太區總經理、受邀擔任悠遊卡公司董事的企業家鄒開蓮，近日在臉書分享在尾牙餐會上見到台北市長蔣萬安，曝觀察所得說，為「講話從不看稿子，每個人都聽得懂」；她認為正因此特質，讓民眾會想親近。其實就連親綠主持人鄭弘儀也有類似感受，日前曾在其節目中提及，即便婚禮現場多數是綠營支持者，但一見到蔣萬安仍興奮高喊，顯示在民間人氣十足。

鄒開蓮10日在臉書分享參加悠遊卡尾牙時，市長蔣萬安也現身，引起一陣騷動，員工飯不吃了，擠到前面跟他拍照，受歡迎程度令人印象深刻。

鄒開蓮分享，蔣萬安與人交談時，眼睛會看著對方，讓人感覺到「他真的在乎」，不只是客氣、有禮貌，而是有想法、有見地，卻不居高臨下。鄒也說道，讓人願意聽你說話的關鍵，從來不是聲量，而是你有沒有把人放在眼裡，而這就是領導者的溫度。

該篇貼文曝光後，已有1.6萬人按讚、超過400則留言討論，有人就說「他還沒選市長時，有次帶女兒看到他跟隨扈，就遠遠揮揮手打招呼，沒想到他竟然轉頭走過來和我們握手合照，好親民」、「這是從小的教養，演不來的」。

其實蔣萬安的人氣不只讓鄒開蓮印象深刻，連親綠主持人鄭弘儀也驚訝。他日前曾於主持的節目中提及，蔣萬安很特別，不只藍營粉絲支持，在綠營也討喜；他自曝常在綠營人士後輩等相關婚禮中見到蔣萬安來參加，在場者大多數是挺綠的，結果看到蔣萬安現身時，仍有一大票人大叫「蔣萬安耶」，然後衝上去要拍照，顯示在藍綠之間都算吃得開。

