蔣萬安今出席上海雙城論壇 因應北捷攻擊案將當日來回

公視記者黃姵涵於現場報導，「2025台北上海雙城論壇一波三折，從9月延後到12月、又發生1219隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安人還沒到，話題就已經先發酵，中國媒體採訪團的報名狀況也相當踴躍，近50人報名、超過20家媒體，比起2023年關注程度不減。」

雙城論壇27、28日登場，因應北市日前發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安只出席28日主論壇；副市長林奕華率領的主團27日抵達上海，來接機的是上海市台辦主任金梅、副主任李驍東，以及市府副秘書長朱民。外界質疑接機層級是否降低？

廣告 廣告

台北市政府發言人李政軒回應，「依照往例，市長參加雙城論壇時，上海會是由副市長接機，28日蔣萬安市長到時，也會是由上海副市長接機，沒有所謂層級降低的問題。」

論壇首日主團行程滿檔，先搭乘上海機捷體驗軌道交通，之後前往梅賽德斯奔馳文化中心交流演唱會經濟，也參訪中山醫院了解AI智慧醫療；晚間雙方舉行晚宴，未開放媒體採訪，宴後林奕華表示首日交流熱烈，感謝上海市長龔正親自作東。

台北市副市長林奕華說道，「雙城到今年在蔣市長任內已經是第3年，所以大家也算是都很熟悉，第一天行程非常地豐富，雖然很緊湊，但是大家覺得收穫很多，要謝謝今天也是龔市長也親自出來擔任主人，讓大家都能賓主盡歡。」

蔣萬安今日才會出席論壇，致詞預料將強調兩岸持續對話重要性，呼籲透過交流與了解，讓台灣海峽走向和平與繁榮。

至於去（2024）年簽署的合作備忘錄，台北市立動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，相關進度備受關注；林奕華也透露，多年來已累積多項MOU，今日主論壇將會有新亮點。

更多公視新聞網報導

公務員赴陸未來須報准 林奕華：雙城論壇仍每年舉辦

台北上海雙城論壇登場 副市長林奕華率團出訪

雙城論壇明登場 蔣萬安僅出席主論壇

