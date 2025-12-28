蔣萬安今早松山機場出發赴中 快閃上海雙城論壇

〔記者何玉華／台北報導〕受到1219台北捷運無差別攻擊影響，台北市長蔣萬安出席台北、上海城市論壇(雙城論壇)的行程延至今(28)天一早出發。他從松山機場出發時，遇到「台灣國」抗議，砲轟他是去向中國國家主席習近平遞投名狀、去認賊作父，蔣萬安受訪時強調，是依規定、程序向中央申請，是陸委會核准且樂觀其成，相信中央政府都不會同意這樣的說法。

雙城論壇今年輪到在上海舉行2天，台北市副市長林奕華27日已先率120人團隊抵達，先進行參訪行程，今天主論壇活動登場，蔣萬安搭7點多的立榮航班從松山機場出發，預計10點多抵達上海，參加11點登場的主論壇，會後並接受媒體提問，之後便搭乘華航機返台，預計6點多回到松山機場。

蔣萬安抵達松山機場遇到「台灣國」抗議，「台灣國」理事長陳峻涵批評說，社會人心未定，身為市長卻置身事外；即便只是倉促的一日往返，仍非去不可，行徑乖張啟人疑竇。此行絕不能被合理解釋為單純市政交流，反而更像是對中共政權釋出政治訊號的認知作戰，正當台灣面臨主權與安全的嚴峻考驗，此舉不僅動搖蔣萬安的政治誠信，形同向習近平遞出投名狀，著實令國人不安。

蔣萬安受訪表示，雙城論壇行之多年，今年已邁入第16年，就是聚焦在市政議題，也都依規定、程序向中央申請，也是陸委會核准並且樂觀其成，相信中央政府都不會同意這樣的說法。

被問到是否會如陸委會副主委梁文傑所說，向中國反映共機擾台？蔣萬安強調，自己的立場很清楚，始終如一；至於小紅書詐騙，媒體追問是否會請上海協助打詐？蔣萬安回應，在議會有表達過，該反映的會反映。

