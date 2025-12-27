即時中心／林耿郁報導

台北市長蔣萬安，今（28）天將啟程前往上海參加雙城論壇：對此不滿的獨派團體「台灣國」，一早就到松山機場堵人，現場則有超過50名警力嚴陣以待；台灣國批評，如果蔣萬安想認賊作父，這趟去了「就不要回來！」

針對台北市長蔣萬安今晨將飛往上海參加雙城論壇，台灣國成員提前抵達松山機場準備「送機」，並發表聲明，全文如下：

蔣萬安曾公開宣稱「共軍軍演就不辦雙城論壇」，如今，中共軍事恫嚇未止，蔣卻公然背棄承諾，執意前往上海參加具高度政治意涵的雙城論壇，即便台北市甫歷重大治安事件、社會人心未定，身為市長卻置身事外；即便僅為倉促的一日往返，仍是非去不可，行徑乖張啟人疑竇，此行絕不能被合理解釋為單純市政交流，反而更像是對中共政權釋出政治訊號的認知作戰，正當台灣面臨主權與安全的嚴峻考驗，此舉不僅動搖蔣的政治誠信，而形同蔣向習遞出投名狀，著實令台灣國人不安，「台灣國」嚴厲譴責此一令人不齒的背叛行徑。

台灣國理事長陳峻涵指出，更令人憂心的是，蔣的行徑似乎並非孤立事件，近日，翁曉玲等七名中國國民黨立委竄訪廈門，秘密會晤國台辦官員，返台後又持續阻撓國防預算案，削弱台灣防衛能力意圖明顯；同時，蔣萬安之父蔣孝嚴卻又「適時」的與翁曉玲同框燦笑，更加深外界對蔣氏父子立場與動機的合理疑慮-難道這是向中共傳遞某種訊息，某種符合中共操作的「以交流之名、行統戰之實」的政治模式？在中共不斷擴軍，藍營立委仍抵死不願事先報備赴中行程的現實下，任何與中共官方進行的政治互動，國人都該高度戒備。

更嚴重的是，蔣萬安此行不僅傷害台灣內部的民主信任，更向國際社會釋放極其錯誤的訊號。當中共極權全球擴張之際，美國、日本、歐盟持續就台海安全表達高度關切，各國都大幅提高國防軍備，並一再警告中國不得以武力改變台海現狀之際，台北市長卻主動赴中參與政治性論壇，形同向世界傳達「台灣內部存在可被分化、願意配合北京的政治力量」，加上同黨立委不斷阻擋國防預算，都會讓國際盟友懷疑台灣人對抗解放軍的決心，也可能阻礙盟國與台灣的軍事合作，間接為北京製造犯台的有利條件。

有鑑於此，「台灣國」嚴正宣告：台灣不是中國的一部分，台北不是中共的地方政府。台灣的安全，不容交易；台灣的尊嚴，不准出賣。任何模糊立場、向中共極權靠攏、以「交流」包裝政治退讓的行為，都是對民主的背叛。我們要求蔣萬安必須立刻向台灣社會說清楚、講明白，停止一切配合中共統戰的政治行為。台灣的未來只屬於現在的主人及後代子孫，蔣如果執意要出賣靈魂，去中國認賊作父，就不要回來。

不過，在蔣萬安抵達松山機場前，台灣國成員已自行搭乘捷運離開，雙方並未正面接觸。

快新聞／蔣萬安今赴上海雙城論壇！台灣國痛批：認賊作父、不要回來

台灣國成員準備為蔣萬安「送行」。（圖／民視新聞）

