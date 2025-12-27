蔣萬安今赴上海雙城論壇！台灣國痛批：認賊作父、不要回來
即時中心／林耿郁報導
台北市長蔣萬安，今（28）天將啟程前往上海參加雙城論壇：對此不滿的獨派團體「台灣國」，一早就到松山機場堵人，現場則有超過50名警力嚴陣以待；台灣國批評，如果蔣萬安想認賊作父，這趟去了「就不要回來！」
針對台北市長蔣萬安今晨將飛往上海參加雙城論壇，台灣國成員提前抵達松山機場準備「送機」，並發表聲明，全文如下：
蔣萬安曾公開宣稱「共軍軍演就不辦雙城論壇」，如今，中共軍事恫嚇未止，蔣卻公然背棄承諾，執意前往上海參加具高度政治意涵的雙城論壇，即便台北市甫歷重大治安事件、社會人心未定，身為市長卻置身事外；即便僅為倉促的一日往返，仍是非去不可，行徑乖張啟人疑竇，此行絕不能被合理解釋為單純市政交流，反而更像是對中共政權釋出政治訊號的認知作戰，正當台灣面臨主權與安全的嚴峻考驗，此舉不僅動搖蔣的政治誠信，而形同蔣向習遞出投名狀，著實令台灣國人不安，「台灣國」嚴厲譴責此一令人不齒的背叛行徑。
台灣國理事長陳峻涵指出，更令人憂心的是，蔣的行徑似乎並非孤立事件，近日，翁曉玲等七名中國國民黨立委竄訪廈門，秘密會晤國台辦官員，返台後又持續阻撓國防預算案，削弱台灣防衛能力意圖明顯；同時，蔣萬安之父蔣孝嚴卻又「適時」的與翁曉玲同框燦笑，更加深外界對蔣氏父子立場與動機的合理疑慮-難道這是向中共傳遞某種訊息，某種符合中共操作的「以交流之名、行統戰之實」的政治模式？在中共不斷擴軍，藍營立委仍抵死不願事先報備赴中行程的現實下，任何與中共官方進行的政治互動，國人都該高度戒備。
更嚴重的是，蔣萬安此行不僅傷害台灣內部的民主信任，更向國際社會釋放極其錯誤的訊號。當中共極權全球擴張之際，美國、日本、歐盟持續就台海安全表達高度關切，各國都大幅提高國防軍備，並一再警告中國不得以武力改變台海現狀之際，台北市長卻主動赴中參與政治性論壇，形同向世界傳達「台灣內部存在可被分化、願意配合北京的政治力量」，加上同黨立委不斷阻擋國防預算，都會讓國際盟友懷疑台灣人對抗解放軍的決心，也可能阻礙盟國與台灣的軍事合作，間接為北京製造犯台的有利條件。
有鑑於此，「台灣國」嚴正宣告：台灣不是中國的一部分，台北不是中共的地方政府。台灣的安全，不容交易；台灣的尊嚴，不准出賣。任何模糊立場、向中共極權靠攏、以「交流」包裝政治退讓的行為，都是對民主的背叛。我們要求蔣萬安必須立刻向台灣社會說清楚、講明白，停止一切配合中共統戰的政治行為。台灣的未來只屬於現在的主人及後代子孫，蔣如果執意要出賣靈魂，去中國認賊作父，就不要回來。
不過，在蔣萬安抵達松山機場前，台灣國成員已自行搭乘捷運離開，雙方並未正面接觸。
台灣國成員準備為蔣萬安「送行」。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／蔣萬安今赴上海雙城論壇！台灣國痛批：認賊作父、不要回來
更多民視新聞報導
蔣萬安不演了？雙城論壇前喊反對台獨 陸委會：希望聚焦市政議題
快閃雙城論壇！傳被上海要求發表「友中」言論 蔣萬安曝1基調
政院拍板立委赴中須許可！柯志恩嗆雙標 吳崢反將一軍
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 11 小時前 ・ 8
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 31
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 9
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 151
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 64
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 31
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 42
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 109