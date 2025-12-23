蔣萬安令提升捷運預警標準 導入AI異常行為辨識 最新指示曝光

1219隨機傷人事件後，台北市長23日召開市政會議檢討，蔣萬安要求捷運公司評估開放調閱站內監視器權限與與警察局介接，強化偵辦效能；並研議在捷運設置緊急求助鈴、導入捷運AI針對異常行為的辨識系統，各局處在1周內需提出改進緊急事件應對的檢討。（台北市政府提供／徐佑昇台北傳真）

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，台北市長23日召開市政會議檢討，蔣萬安表示，除要求警局盡快查出犯案動機外，並會向中央爭取提升跨年及春節期間的見警率；協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限與與警察局介接，強化偵辦效能；研議在捷運設置緊急求助鈴並導入捷運AI針對異常行為的辨識系統，並在一周內提出改進緊急事件應對的相關SOP。

蔣萬安表示，他嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及在網路上散布不實和製造恐慌的言論，對於網路恐嚇貼文，不實謠言，他要求警察局及相關單位務必迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應，減少市民恐慌。

蔣萬安指出，嫌犯從下午縱火開始的一連串作為，很明顯是有縝密計畫的犯案，從北車到中山站，看到犯案的影像，嫌犯作案時手法顯得相當從容，這也是許多人最憂慮的地方，包含嫌犯這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與類似生存遊戲等訓練活動，都是持續偵辦的重點，他要求警察局盡快查出嫌犯的犯案動機，主動澄清不實訊息。

針對警力部分，他請市警局向警政署爭取足夠的保警支援人力，增加各捷運站的見警率， 增加巡邏次數和密度；並協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，或請資訊局協助與警察局監視器的介接，以利各類案件偵辦，強化調閱的效能。

針對北捷部分，蔣萬安要求北捷盡速規畫在各站區內的適當位置，設置緊急求助鈴，特別是在較為偏遠角落或是並非人潮匯聚會通行的地方，求助鈴必須與中控室連線，以便在發生事故時能夠快速掌握影像，迅速調派人力並趕往現場；同時請資訊局來協助評估，利用北市現有的科技基礎，提升公共安全監控的層級，於捷運站、轉運站以及人流密集的熱點，導入AI異常行為辨識系統，例如偵測激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠就即時觸發警報，要將現有的監控系統從事後調閱轉化為事前預警與及時反應。

在維安部分，蔣萬安要求，在跨年的晚會需調動充裕警力，活動現場除了目前所畫的維安措施，也評估適度配置無人機，全方位視角掌握現場各個面向的動態，並請觀傳局、警察局等單位沙盤推演踩踏意外情形。各機關、場館年底前都要完成各項監視器、安全設備、包括撒水、逃生指示、廣播的全面清查，並規畫進行一次引導疏散的模擬演練，使場館的關聯人員熟悉所有一切疏散作業。

蔣萬安強調，應以這一次的事件作為重要的警訊，市府必須透過警察局、消防局、衛生局、教育局宣導加強市民自我保護以及應變的意識，並且做好事前的預防，避免悲劇再次發生。

蔣萬安要求，未來在捷運站內發生的任何事故，一定要把相關的警覺意識提高，都視為重大危害事件的規格來進行應處，包括未來看到煙霧，不能單單只是認定單純的火災案件，包括捷運公司認定的標準都要拉高，各局處需針對這次事件全面檢視應對處置的SOP，並在1周內提出具體的策進作為。

