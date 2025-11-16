蔣萬安任期剩1年 增500長照床位政見仍未完成

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。蔣萬安競選團隊市政最高顧問、曾任北市聯醫總院長的邱文祥當時說，期望聯醫在5個院區內各增加100床。

不過，蔣萬安本屆市長任期剩下1年，仍未完成500床政見。台北市衛生局坦承，長照三支箭有實行困難，其中問題除了北市寸土寸金，難找空間布建住宿式長照機構外，衛生局也承認，長期照護人力不足，面臨招聘困難。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿即指出，有時看到數據難得有空床，卻是因人力不足根本「開不出來」，造成「有床無人」狀況，「入住率雖看似七、八成，還未達百分之百，但對機構或是醫院來說，這已是他們可以啟動的最大量能。」

以台北市市立聯合醫院為例，截至今年9月底，雖已設立289床，但只開放239床，佔床率達90.07%，仍有50床沒有開放。而委外單位至年底預計會有124床，現僅在內湖行愛住宿式長照機構開放65床，預計到年底的開床率僅能過半。

