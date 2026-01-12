蔣萬安借鏡東京 擬設吸菸區打造北市無菸環境

台北市長蔣萬安參考東京無菸城市成功案例，表示市府將盡可能參考國外的做法，來設置吸菸區或吸菸室。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安打造幸福宜居城市，繼推出「營養午餐免費」、「生生喝鮮乳」，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」。蔣萬安觀察，東京在無菸城市做得非常成功，過去該市也是用劃設吸菸區的思維，所以市府參考國外城市的做法，希望能夠改變思維，採原則禁止，例外開放。

蔣萬安接受本報專訪時曾提到，台灣和日本在打造無菸環境的思維很不一樣，台灣會畫定禁菸區，但民眾認為沒畫定區域就可吸菸，跑到巷弄裡反而造成很多菸蒂，還可能有火災風險，但日本是明確規範哪裡可以吸菸，像是在室內設置吸菸區。

他說，先前到日本自民黨部拜訪，黨部辦公大樓就有透明吸菸亭，其他像拉麵店也有，日本不是一步到位，而是一步一步地走，慢慢在日本就很少看到民眾在街頭巷尾吸菸。

蔣萬安指出，市府將盡可能參考國外的做法，來設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望能打造全市無菸的環境，讓吸菸者跟非吸菸者分流，創造友善的公共環境。

