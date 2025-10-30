蔣萬安僅當14天兵竟能「做1運動」？他開酸：能心安嗎

政治中心／于士宸報導

33歲男星王大陸在今年（2025）3月捲入逃兵風波，事件延燒至今，陸續爆出多位知名藝人同樣未服兵役，引發社會熱議。反觀政壇，也有不少政治人物的服兵役紀錄備受關注，其中台北市長蔣萬安便是在2003年於成功嶺服役時，被體檢判定有腰椎間盤突出，改服補充兵僅14天，拿到證明後便鬼轉出國讀書。對此，前國大代表黃澎孝今日（30）曬出一張蔣萬安在美國時，騎腳踏車登山的畫面，直喊「蔣萬安去美國後，腰椎間盤突出的病似乎就此拋在台灣了！」，質疑蔣萬安面對偽造病例閃兵的狼狽藝人，「高高在上的他能夠心安乎？」。

蔣萬安騎腳踏車登山的畫面流出，引起黃澎孝質疑其腰椎間盤突出病情。（圖／翻攝自黃澎孝臉書）









蔣萬安2003年於成功嶺服役時，被體檢判定有腰椎間盤突出，改服補充兵僅14天。（圖／翻攝畫面）









前國大代表黃澎孝今日在臉書發文，提到近日的藝人閃兵案，表示Energy前成員唐振剛的自首揭示出，「偽造病例」閃兵早已有之。至於更早之前是否也有人循此「終南捷徑」，來提前終結役期或閃兵的呢？黃澎孝聯想到台北市長蔣萬安，據悉，蔣萬安本人相當熱愛「籃球」運動，先前也經常在鏡頭前健身、更不免做出許多高難度運動項目，讓網友都相當吃驚。然而，當年他卻在服役時，獲得「腰椎間盤突出」證明，最終只服補充兵14天，隨後便出國深造。黃澎孝質疑，「去美國後，蔣萬安『腰椎間盤突出』的『病』似乎就此拋在台灣了」。





日前男星謝和弦也曾曬出蔣萬安健身的畫面。（圖／擷取自洪孟楷臉書）





黃澎孝挖出蔣萬安的自傳：「我加入《鱸魚》（他朋友綽號）熱血揪團的登山車隊，在休假期間騎遍各種刺激路線，當然摔車是一定的」，並附上當年蔣萬安騎自行車登山的畫面，狠狠開酸「天哪！騎腳踏車登山欸！這是多麼需要腰力和腳力的激烈運動啊？豈是『腰椎間盤突出』以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動呢？」、更揪出打球一事，批「為什麼這位『腰椎間盤突出』的『老病號』，年過40後還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛呢？」。最後，黃澎孝嘆道：「面對因偽造病例閃兵而被刑事拘提的知名藝人，滿臉豆花狼狽不堪之際，一直直挺著腰桿、高高在上的蔣萬安能夠心安乎？」。





