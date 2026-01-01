蔣萬安元旦拋6項北市新制 交通支付、停車與長者福利入列

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

迎接新的一年，台北市長蔣萬安於元旦公布多項市政新措施，涵蓋交通便利、行人安全、長者照顧與停車管理等面向，共計6項新制陸續上路。蔣萬安表示，市府團隊將持續回應市民需求，透過制度優化提升生活品質，打造更安全、友善、永續的幸福台北。

蔣萬安也透過臉書公布新制內容，說明多項與市民日常息息相關的政策正式啟動。（圖／北市府提供）

蔣萬安今（1）日上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」活動時，也特別感謝警察、消防，以及衛生、社會、資訊、交通等相關局處同仁，在跨年期間全力投入，確保參與活動的市民安全無虞。隨後，他也透過臉書公布元旦新制內容，說明多項與市民日常息息相關的政策正式啟動。

一、在交通支付方面，市府推動「搭車更方便」措施，自1月3日起，台北捷運、台北市公車與新北市公車同步開放使用交通乘車碼（QR Code）支付，民眾可透過手機掃碼完成搭乘，讓大眾運輸往返雙北更加多元便利。

二、針對公共自行車安全，騎車更有保障，自1月1日上路，由北北桃三市共同推動，YouBike全車種須完成傷害險投保登錄才能租借，相關保費由政府全額負擔，提醒市民儘速完成登錄，以確保騎乘權益。

三、在長者照顧政策上，市府同步推出多項優化措施。敬老就醫，敬老卡更貼心，自1月2日起實施，台北市敬老愛心卡可扣抵聯醫門診掛號費，適用對象擴大至一般長者，共有21處門診提供刷卡扣點服務，每次可扣抵50點，減輕就醫負擔。

四、長輩出門，敬老愛心卡更便利，將於2月1日上路，敬老愛心卡可使用於12項交通運具及66處場館，使用範圍為全國最多；同時，敬老愛心計程車與復康巴士單趟補助點數再升級，持續打造高齡友善與無障礙的城市環境。

五、在停車管理方面，市府落實使用者付費原則，自1月1日起，公有停車場久停車輛最長停放天數縮短為10天，藉此改善長期占用車位問題，提升停車資源使用效率，讓市民更容易找到停車空間。

六、行人與用路安全同樣列為重點，自元旦起，微型電動二輪車不得進入全市自行車道、河濱自行車道及人行道，以降低衝突風險，保障行人與自行車騎士的通行安全。

