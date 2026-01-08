蔣萬安先喊免費午餐 陳其邁政策轉彎！年投18億跟進原因曝

高雄市長陳其邁今（1/8）宣布學校營養午餐全面免費。高市府教育局提供



台北市長蔣萬安宣布推動學校營養午餐全面免費，高市府教育局前一日才表示將維持使用者付費，未料政策急轉彎，高雄市長陳其邁今（1/8）宣布跟進。陳其邁強調，市府已研議一段時間，雖每學年增加18億元支出，但減輕家長負擔、確保學生營養，是對下一代值得的投資。

陳其邁表示，市府其實已研議一段時間，過程中必須審慎評估經費與整體財政狀況。雖然政策上路後，每學年將增加約18億元支出，但減輕家長負擔、確保孩子營養均衡，是對下一代最值得的投資，「孩子的成長不能等，教育的投資不能省」。

陳其邁指出，高雄幅員遼闊，城鄉差距大，從市區到偏鄉，家庭經濟條件不一，市府希望透過免費營養午餐政策，讓每一名孩子都能獲得同樣品質的照顧。他也強調，午餐將持續使用符合「三章一Q」的國產可溯源食材，確保食品安全與營養品質。

陳其邁進一步說明，市府近年已逐步加碼投入學校午餐政策，自113學年度起，每年編列1.4億元補助，每餐每生補助4元，並另投入5800萬元，讓國小學生每週可飲用一次乳品；115年度起，市府也將自籌4.5億元，持續維持午餐品質，不增加家長負擔。

市府表示，政策拍板前已請教育局蒐集並比較五都作法，綜合公平性、財政負擔與學生需求後，決定全面推動公立國中小學營養午餐免費，未來也將嚴格把關菜色與營養標準，確保政策落實，同時兼顧教育資源的永續運用。

