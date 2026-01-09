蔣萬安免費營養午餐挨轟政策買票 藍青年提陳其邁、蘇巧慧打臉

全台吹起「營養午餐免費政策」旋風。（示意圖／本報資料照片）

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐免費後，不少縣市相繼宣布營養午餐免費政策，包含基隆市、台中市、高雄市、雲林縣及新竹市自115學年起公立國中小營養午餐免費。民進黨北市議員何孟樺對此質疑，蔣在選前一年才宣布上路，難免讓人有三年一事無成、一朝政策買票之感。對此，國民黨青年部前主任陳冠安昨（8日）反擊，諷刺的是，在蔣推出之後，不少地方政府紛紛跟進，其中就包括民進黨執政的高雄市，「我就想問何孟樺，陳其邁、蘇巧慧跟進蔣萬安政策，是不是也在政策買票？」

台北市宣布推動營養午餐免費，部分縣市跟進，六都目前唯二未實施的為新北市及台南市，市長分別表示滾動檢討、有壓力會再評估。何孟樺7日則在臉書發文質疑，蔣萬安市長6日在市政會議宣布4項教育政策，市政服務的提昇、教學環境的改善，是每個人都期盼的，「但蔣市長在選前一年才宣布上路，難免讓人有三年一事無成、一朝政策買票之感。就算蔣市長真是政策買票，那也應該要回答市民朋友一個問題，那就是：錢呢？」

對此，陳冠安昨在臉書發文反擊，諷刺的是，在蔣萬安推出之後，不少地方政府紛紛跟進，其中就包括民進黨執政的高雄市，甚至，不只是現任的地方首長表態，現在連民進黨新北市長參選人蘇巧慧也跟進，支持讓新北小朋友吃免費營養午餐，「我就想問何孟樺，陳其邁、蘇巧慧跟進蔣萬安政策，是不是也在政策買票？還是高雄的小朋友可以吃免費營養午餐，台北的小朋友就要自掏腰包？」

陳冠安並列出相關數據，以2024年的「一年以上公共債務未償餘額」來說，台北市是1356億，高雄則高達2291億。同年，台北的「收支賸餘」是170億，高雄則是負11億；「累計餘絀」的差距更是龐大，台北是539億，高雄則是負355億。他並問，「收支沒有賸餘的陳其邁市府，都找得出預算來讓高雄的國中小學生免費吃營養午餐了，你何孟樺到底是多不想讓台北的孩子吃免費營養午餐？」

