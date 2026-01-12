蔣萬安免費營養午餐政策 吳欣岱擔憂這事：免錢的最貴

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安上週宣布免費午餐政策，隨後基隆、台中、台南與高雄也陸續宣布跟進。台灣基進台北黨部主委、台北港湖區議員參選人吳欣岱今（12）天表示，所謂「免錢的最貴」，並非否定補助的重要，而是要提醒，在缺乏配套下推動全面免費，極易導致品質下降、浪費增加與資源排擠。

吳欣岱表示，孩子的健康不該成為選舉操作的工具。（圖／翻攝自台灣基進臉書）

身為媽媽的吳欣岱表示，孩子的健康不該成為選舉操作的工具，營養午餐的核心從來不在「免費」，而在孩子實際吃進去的是什麼。

吳欣岱指出，作為在健保體系工作多年的醫師，她深知壓低價格的後果，往往是食材降級、加工品增加，甚至犧牲儲存與運輸安全。市府在宣布全面免費前，是否已建立維持品質的機制？更現實的是，台北市的校園午餐體系並不成熟，團膳違規事件頻傳，卻因備援廠商不足，即便屢次違規仍能持續營業，否則學校恐面臨斷炊。此時貿然推動全面免費，究竟是為了孩子，還是為了選票？

吳欣岱強調，花在孩子身上的錢永遠不嫌多，但必須花在對的地方。市府若真心改善兒童健康，應做到三點：第一，隨物價調整午餐經費、提升品質；第二，補足校園營養師人力，建立獨立專業監督；第三，強化食安稽查，降低高加工食品比例、以在地原型食材為主，並開放家長自願加值，讓孩子有更好的選擇。

台灣基進台南黨部主委、台南永康區議員參選人吳依潔則表示，「免費午餐之亂」顯示健康專業長期被擺在教育政策的末端，才會讓首都層級的校園健康與食安問題層出不窮，執政者若只看見選票，卻忽略守護市民健康與安全的責任，終將付出更高代價。

吳依潔表示，「免費午餐之亂」顯示健康專業長期被擺在教育政策的末端。（圖／翻攝自台灣基進臉書）

吳依潔強調，目前校園營養專業人力嚴重不足，制度無法有效運作，台灣多數教師授課時必須兼任午餐輔導委員會執行秘書，也必須要在營養師請假或支援他校時代為處理，相較之下，日本設有「營養教師」制度，具備教師與營養師雙證照，在校內擁有實質行政權，能專責營養管理與食安教育，讓一般教師回歸教學本務。吳依潔指出，依現行《學校衛生法》，必須達到 40 班以上才能聘任一名營養師，但目前全台超過 37 班的國小僅約一成七，國中也僅兩成。在少子化加劇下，40 班的門檻早已不合時宜，卻多年未調整，難道仍要固守過時數字？

吳依潔呼籲，營養午餐不只是吃一頓免費的飯，而是攸關孩子長期健康與教育品質的公共責任。希望藉由免費營養午餐的討論，正視台灣校園健康教育與專業人力不足的結構性問題，並呼籲教育部與地方政府全面檢視並更新相關法規，回應現實需求。

