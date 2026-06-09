蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸

台北市長蔣萬安（中）7日親自頒獎給兒子「大寶」蔣得立（右），還與大寶擺出南韓知名電競選手Faker招牌姿勢。（資料照／陳君瑋攝）

台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。

蔣得立當天上台領獎時，先伸出手跟老爸握手，蔣萬安不僅主動擁抱兒子，還幫蔣得立喬正名牌。接著蔣得立拿出手機與老爸自拍，蔣萬安擺出南韓知名電競選手Faker招牌姿勢，蔣得立也擺出相同的動作，互動超逗趣。

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羅旺哲9日在臉書表示，好幾年前他還在擔任記者時，曾採訪過蔣得立幾次。當時蔣得立還是個充滿稚氣的小學生，但讓他印象非常深刻的是，「蔣得立是非常有禮貌、很有家教的小朋友。」羅旺哲回憶，當時的採訪題目涵蓋父子寫書法、打籃球，甚至一起吃臭豆腐等，而在採訪的過程中，他觀察到蔣得立「真的非常愛爸爸」。

羅旺哲指出，蔣得立不但在學校的畫圖作品中畫出蔣萬安的模樣，寫書法寫到一半時，突然許願希望爸爸陪他出去玩，聊到父子倆一起逛夜市、吃小吃過程，念念不忘。他說，「蔣得立與蔣萬安市長的私下互動，並不像其他政治人物比較嚴肅，反倒就像兄弟一樣，相當自然，也彼此尊重。」

對於網路上的酸言酸語，羅旺哲感嘆，台灣的政治人物要育兒，實在不容易，而在蔣得立身上，我相信，家庭教育、親子互動，在小朋友成長路上影響，非常重要。

除了媒體人發聲力挺外，針對部分網友質疑得獎的合理性，有許多網民在社群上幫忙澄清，甚至羅列蔣得立的表現，大讚「實至名歸」，不該因為父親的政治身份而抹殺孩子的努力。

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