蔣萬安兒「大寶」獲市長獎遭網暴！同學揭戰績貢獻 童軍人也力挺：還是太冷門
台北市長蔣萬安7日上午出席國中市長獎頒獎典禮，親自頒發「傑出表現市長獎」給就讀師大附中國中部的大兒子「大寶」蔣得立，2人先是握手、擁抱，再擺出事先討論的拍照姿勢，互動親密又自然；不過蔣得立事後自曝獲獎原因，不是因為成績，而是參加「童軍」獲得肯定，消息曝光引發網友批評。對此，蔣得立同學也在社群分享他的為人與付出，童軍人也曝當中的不易。
蔣萬安大兒子「大寶」蔣得立獲師大附中國中部「傑出表現市長獎」
蔣得立日前獲師大附中國中部「傑出表現市長獎」 ，事後他並解釋自己獲獎不是因為成績，而是「長期投入童軍活動與課外表現」，獲得校方推薦與肯定；消息曝光，令大票以為該獎項象徵學業成績名列前茅的網友無法接受。
大寶自曝得獎原因遭網友批評
一名網友就分析3名本屆師大附中「第二類傑出表現市長獎」得獎同學，其中第1位曾參加台北市國語文競賽寫字組第1名、台北市美術比賽書法類第2名，第2位為傑優打擊樂團成員，曾參加全國音樂比賽特優，具備4次公開售票演出，第3位則是因「加入童軍很投入」；該名網友質疑表示「附中優秀學生多，但怎麼讓一個童軍的得？」
然而根據校方公布資訊，「第二類傑出表現市長獎」著重學生課業以外的特殊表現與長期投入，而非僅憑考試成績作為評選依據；而蔣得立，得獎原因包括長期投入並具備「全國優秀童軍」資格，獲校方肯定。
同學看不下去！揭大寶為人、班級貢獻
蔣得立得獎後遭網友批評「靠爸、有權有勢、有錢人家不用成績就贏一堆人」，同學們也看不下去，紛紛至社群揭蔣得立，平時為人與班級貢獻；一名同學表示，班上佈告欄上數十面冠軍錦旗，包括水運會、田徑、籃球、排球等個人及團體獎項都與蔣得立有關，且校外比賽也有得獎，認為蔣得立「一直都很謙虛，跟同學相處都很好」，不應抹煞他的努力。
也有一名同學表示，該獎項是評選一個人長時間累積的品格、服務精神與領導表現，是無法短期衝刺就能奪獎的，然而全台北市只有2個全國優秀童軍，也都獲得特殊表現市長獎，由蔣得立投入童軍11年，至今首次因童軍獲獎，認為能從眾多童軍中脫穎而出並獲得師長與同儕的一致認可，代表其熱心助人、童軍精神的實踐有目共睹。
不過也有網友點出，師大附中「第二類傑出表現市長獎」評分辦法中，無論語文、體育、音樂、美術等競賽，針對不同層級的賽事都有詳細列出評分的標準；相較童軍，工作獎章、服務時數訂定，卻是不透明的作業結果，才會引發爭議。
童軍人嘆「童軍還是太冷門了」 不應因家庭背景抹滅付出
對此，一名也曾因投入童軍活動獲特殊市長獎的女子表示「童軍還是太冷門了」，見網友批評蔣得立，還以為「自己也被罵」，指出當時獲獎，也遭到質疑「這很厲害嗎為什麼可以拿市長獎？」
同為童軍人的網友就分享，童軍小隊長訓練，不僅要穿童軍服背行李走13公里、削火媒棒升火、樹上垂降、攀繩溯溪，總總訓練相當不易；另外若要成為「台北高級童軍」，還得參加6天5夜的考試，包括筆試「諾、規、銘」、露營計劃書、工程計劃書、蠟葉標本、工程模型等，若果營期間舉止不當，還會被開紅單、榮譽評判庭。
童軍考驗不易，加上當今「童軍越來越少人願意投入」，仍有許多網友認為，應給予願意嘗試且投入者肯定，不應因父親是政治人物就放大檢視、抹滅長久的付出。
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