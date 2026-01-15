蔣萬安公布親題春聯「今馬熊讚」 21日開放領取

（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市長蔣萬安今天公布市府馬年春聯「今馬熊讚」，21日開放領取。他說，此次春聯由他手寫，祝福市民每個當下都是非常讚的時光，馬上幸福、馬上順利、馬上平安。

蔣萬安今天在臉書發文表示，今年馬年的春聯，台北市政府找來吉祥物「熊讚」，取台語諧音結合為「今馬熊讚」，再由他親筆書寫印製，祝福市民新的一年每個當下都美好。

蔣萬安說，「今馬熊讚」春聯從21日起發放，民眾只要在上班時間到市府大樓1樓北區市民服務組、12區公所或各里辦公處都能領取，但數量有限，發完為止。

此外，蔣萬安說，去年市府推出的著色斗方受到大家喜愛，今年同樣設計出馬年限定斗方，21日起在上班時間到市府1樓的熊讚商店打卡即可領取，歡迎大小朋友一起一筆一畫完成新年祝福。

蔣萬安今天上午出席丙午迎新春聯揮毫大會前被媒體堵訪表示，「今馬熊讚」的意思就是希望每個當下都是非常讚的時光，祝福所有市民都可以馬上幸福、馬上順利、馬上平安。

媒體追問，是否會留一份給輝達執行長黃仁勳。蔣萬安說，若有機會當然很希望送給黃仁勳。（編輯：蕭博文）1150115