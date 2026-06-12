蔣萬安再喊廢除監察院！細數爭議直言失能

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總統府昨（11日）公布監察院第七屆院長陳永興、副院長王榮璋及監察委員提名名單，共計29人，咨請立法院行使同意權。對此台北市長蔣萬安喊話在野黨立委全部否決29位監委名單，用這樣的方式先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間修憲廢除監察院的共識。

台北市長蔣萬安喊話凍結並廢除監察院（攝自中天新聞）

蔣萬安表示現在不是討論個別人選是否適合的問題，而是監察院存廢的問題，這段期間台灣民眾所看到的監察院，沒有一點積極的功能，對於民眾所關心的議題，監察院常常閃閃躲躲，輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥，攻擊異己的工具，或是幫某些政治人物洗白的工具。

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蔣萬安舉出包括疫情期間，疫苗採購的爭議，包括小吃店、五金行標到國防部的軍購標案，還有農業部委託超思進口雞蛋弊案，這些都沒有看到監察院做出能讓民眾信服的作為。因此他認為應該要廢除監察院，而且廢除監察院也是民進黨長久以來的主張。

蔣萬安建議在立法院，國民黨團與民眾黨團應該可以考慮全部否決29位監委名單，用這樣的方式先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間修憲廢除監察院的共識。

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