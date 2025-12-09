蔣萬安再批禁小紅書 吳怡農：顯示其保守.請提出做法

台北市 / 綜合報導

台北市長 蔣萬安，近來猛攻小紅書遭禁議題，也遭到壯闊台灣執行長吳怡農反嗆請提出做法。 不過，根據一份最新台北市長民調，無論民進黨推派誰參選，蔣萬安支持度都領先24個百分點以上，不過在20到29歲年輕族群，王世堅領先了蔣萬安17個百分點，另外在中正萬華區，蔣萬安支持度下滑16個百分點。藍營議員分析，王世堅的確問政理性、中性，和蔣萬安誰能取得中間選民支持，成為關鍵。

台北市長蔣萬安說：「假借打詐的名義，在實際上操弄意識型態。」台北市長蔣萬安，一早參加市政會議，為小紅書遭禁槓上內政部長劉世芳，看來從從容容游刃有餘，可能也是因為根據一份，TVBS公布最新民調。

支持度大勝民進黨潛在人選，對上立委王世堅，55%勝過31%兩人支持度相差達24%，也以61%贏過吳怡農的24%差距達37%，更別說鄭麗君、沈伯洋和林右昌，蔣萬安支持度都大勝38%到46%。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「最近市長對於小紅書的發言，更顯示蔣萬安保守的性格，小紅書拒絕配合警方打詐，那身為首都市長，他應該告訴我們如果他不同意政府的做法，他認為應該怎麼做才能更有效地保護市民。」

吳怡農以時事題力攻蔣萬安，事實上民調也對蔣萬安出現2警訊，形象鮮明有不少質詢代表作的王世堅，受到不少年輕人喜愛，經過年齡交叉分析，在20到29歲年輕族群，王世堅是以48%大勝蔣萬安的31%，王世堅領先了足足17個百分點。

以議員選區來看，其中在中正萬華，蔣萬安支持度下滑16個百分點，支持度43%和王世堅只差了10個百分點，前立委高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「堅哥當然目前問政算中性也算理性啦，那他反廢死就反廢死啊，他也不怕得罪綠營啊，會不會中間選民都被萬安拿走，然後王世堅深綠也拿不到，兩面不討好。」

藍營議員也分析王世堅優勢，民進黨台北市長人選遲遲沒有定於一尊，蔣萬安但能否抓住更廣泛族群的心，成為連任之路的危機。

