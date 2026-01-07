蔣萬安再邀黃仁勳「簽約輝達總部」 北市府將備夜市美食

台北市 / 綜合報導

AI巨擘輝達的台灣尾牙即將在這個月底登場，執行長黃仁勳說很希望能盡快再來台灣，也說自己有意願參加輝達台灣總部的簽約典禮。台北市長蔣萬安今(7)日再次向「AI教父」發出邀請，還說想帶他到北士科附近的土地公廟「拜個碼頭」；副市長李四川也說，會為他準備士林夜市的美食，而且黃仁勳不喜歡太僵硬的簽約儀式，所以活動會辦得比較「具有創意」。

輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「(什麼時候會回到台灣)，我希望能盡快回去，快要過年了，(台北市長蔣萬安邀請你參加新總部簽約)，OK，(你會參加嗎)，當然，如果我在台灣的話。」

「AI教父」黃仁勳，已經迫不及待想再訪台灣，輝達正式進駐北士科時，他也有望陪大家一起見證，台北市長蔣萬安說：「再次邀請黃仁勳來參加我們的簽約，同時也實際到T17和T18看看，走走了解周邊的環境，另外我也邀請他，如果可以，到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。」如果順利請到Jensen，就能再次看到，跟蔣萬安的同框畫面，市長已經再寄一封電子郵件，想約黃仁勳北士科見。

台北市副市長李四川說：「黃仁勳執行長是希望不要有那麼僵硬的形式，所以我們大概會規劃一個比較創意，也比較這個有科技感(的簽約形式)，也會準備一下士林夜市的一些好吃的小吃。」負責設計台灣office的建築師姚仁喜，已經特別到美國矽谷看過輝達總部，因應黃仁勳需求精進修改，李四川強調，會完整規劃雙北交通，去年在杜拜到2029年的無人駕駛，就會先在北士科園區試驗，捷運也不只往台北，還會進入社子島，再連結蘆社大橋，直通新北蘆洲站點。

輝達星艦就快降落台北，目前還有兩道關卡，等輝達一月中旬送出投資計畫書，北市府會在月底前審查完畢，26日則會召開都委會，看都市計畫能否完成變更，如果一切順利，1月29日到31日，都可能是正式簽約的歷史時刻，至於究竟會落在哪一日，就等黃仁勳本人拿定主意。

