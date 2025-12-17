蔣萬安冷回「沒在想選舉」未承諾拒收企業捐款 吳怡農：不表態就是答案

吳怡農喊話一起承諾未來拒收企業捐款，蔣萬安選擇冷處理。（本刊資料照）

積極表態代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（16日）宣布，未來不接受任何企業捐款，只收電子捐款，讓政治獻金流向能被公開檢視，呼籲台北市長蔣萬安也能跟進承諾。不過蔣萬安今（17日）受訪沒有多談，說目前沒在想選舉。對此吳怡農回應，收不收企業的錢，其實不是選舉問題，而是政治選擇，若選擇不表態，這就是蔣萬安的答案了。

吳怡農昨晚在臉書公布「陽光政治主張」，談到在民主國家，照理說人民才是頭家，可大家心知肚明，現在已經不是一人一票、票票等值的時代了，因為有些人的票更能影響決策。他深知，金錢在政治中有過大影響力，但台灣民主若要進步，不得不面對這個課題。

為了贏得民眾信賴，吳怡農承諾「未來，我不再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。」並呼籲蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也能承諾不再接受企業捐款，一同為捨棄金權政治。

不過被看好連任的蔣萬安今日視察北士科時選擇冷處理，僅表示目前市府全力拚市政、拚建設、拚經濟、拚AI產業發展，都沒有在想選舉。

對此，吳怡農表示，台北市每項建設，背後都是龐大的資源分配，收不收企業的錢，不是選舉問題，是政治的選擇。是否選擇迴避企業捐款，讓民眾相信市府不會偏袒特定利益集團，「其實不表態，就是他的答案了。」

