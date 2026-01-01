蔣萬安出席元旦升旗路跑 笑曝二寶、三寶沒來原因

台北市長蔣萬安1日出席元旦升旗路跑活動，笑說因為下雨、天氣冷，二寶、三寶還在被窩裡面，沒有特別把他們吵醒。 （張珈瑄攝）

蔣萬安表示，「我精神狀況一直都很好」，每一年都是參加完跨年晚會之後，第二天接著升旗。（張珈瑄攝）

蔣萬安表示，感謝所有市民朋友配合跨年晚會維安升級，包括入場前的相關安檢，一切都非常地順利。（張珈瑄攝）

蔣萬安出席元旦升旗路跑，賽前和熊讚互動。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安1日出席元旦升旗路跑活動，為確保前一日跨年晚會安全，北市府啟動13項維安措施，蔣萬安受訪表示，感謝民眾配合入場安檢有序地進場，昨天市府共出動7234人，不管進駐指揮中心，或現場各區域；蔣萬安也分享這次沒帶二寶、三寶的原因，笑說因為今天下雨、天氣較冷，還在被窩裡面，沒有特別把他們吵醒。

蔣萬安表示，感謝所有市民朋友及來參加昨天跨年晚會民眾的體諒，因為這一次維安升級，包括入場前的相關安檢，一切都非常地順利、市民非常地配合，都非常有序地進場。整個活動當中，要特別感謝市府各局處，特別最辛苦的警察同仁以及消防局同仁，包括衛生、社會、資訊、交通等各單位，總共出動7234人，不管是進駐在指揮中心，或是在現場各個區域，同時也派出無人機監控，確保所有前來的民眾安全。

蔣萬安說，這次活動能夠圓滿順利，要再次地感謝我們所有同仁，當然也包括散場後環保局、清潔隊的夥伴，快速地將整個環境復原、清理乾淨，讓幾個小時後、現在的升旗以及路跑能夠順利地舉行。

蔣萬安強調，希望能夠持續不斷地努力，透過滾動式檢討、精進各項安全工作，接下來還有很多大型的活動，包括年貨大街、包括燈節，都會一步步踩穩腳步，讓這座城市持續地安全，讓市民都開心地出門、平安地回家。

面對記者提問，剛結束跨年就接元旦升旗，精神和體力如何？蔣萬安笑說，「我精神狀況一直都很好」，每一年都是參加完跨年晚會之後，第二天接著升旗，他也分享因為今天有點下雨、天氣也比較冷，二寶、三寶還在被窩裡面，所以沒有特別把他們吵醒，未來有機會都會帶他們來參加升旗或路跑。

