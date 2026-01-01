蔣萬安出席元旦升旗 和東園國小少棒隊高唱國歌

台北市長蔣萬安出席元旦升旗路跑活動，和獲得世界冠軍的東園國小少棒隊一起唱國歌、國旗歌。（張珈瑄攝）

蔣萬安為路跑民眾鳴槍，並給予熱情的加油鼓勵。（張珈瑄攝）

蔣萬安表示，透過路跑在路上盡情地揮汗，相信是迎接嶄新一年最好的方式之一。（張珈瑄攝）

蔣萬安說，今年市府有許多政策陸續上路，包括「生生喝鮮奶」會擴大到國中生，他今天也在現場發牛奶給市民朋友。（張珈瑄攝）

2026年第一天，台北市長蔣萬安出席元旦升旗路跑活動，他致詞表示，帶領城市不斷地往前就像馬拉松，重點不在一開始衝多快，而是穩健持久，今年有許多政策包括捷運信義東延段通車等陸續上路。今年也由獲得世界冠軍的東園國小少棒隊領唱國歌，蔣萬安高唱國歌、國旗歌，並為路跑民眾鳴槍、熱情加油鼓勵，最後發鮮奶給民眾。

蔣萬安表示，2026年的第一個早晨非常高興跟大家見面，在新的一年第一天，齊聚在市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國115年元旦，同時也透過路跑在路上盡情地揮汗，相信這是迎接嶄新一年最好的方式之一。

蔣萬安說，很多朋友問他，「市長，你會不會很累？」他說「不會」，其實帶領城市不斷地往前進步，就像一場馬拉松，重點不在於一開始衝多快，而是要非常穩健持久，所以他會和台北隊繼續帶領台北市及所有市民繼續往前、大步邁進，今年市府有許多政策陸續上路，包括第一季捷運六線齊發，捷運信義東延段將在第一季正式通車，「生生喝鮮奶」今年度也會擴大到國中生。

此外，蔣萬安也指出，台北市第二運動中心、特色運動館也將陸續完工啟用，還有大家非常期待的，全球AI龍頭輝達正式落腳台北，也將在今年正式簽約並正式動工，台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎。

