蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。
北市不動產仲介公會今早舉辦公益路跑，一早天微亮就有許多跑者齊聚凱達格蘭大道前熱身準備。
蔣萬安表示，今天非常開心一大早跟大家齊聚在總統府前參加台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑，他要代表北市府感謝公會透過公益路跑捐贈150萬給北市社會局，不只舉辦路跑也熱心公益，款項將捐贈至社會局的公益台北愛心平台，可救助許多弱勢年輕朋友以及獨居長者，並將這份愛心傳遞到社會的每個角落。
蔣萬安指出，今年也剛好是世界兒童日75周年，所以公會也特別結合「為保障兒童權益而跑」的概念，此外，今年8月公會特別透過騎車環島接力的方式，鼓勵捐血，總共匯集了17萬5千袋的熱血，非常了不起。
蔣萬安強調，他也要感謝公會配合市府的「愛心房源」政策，幫助到年輕朋友及許多長者在北市找到符合需求的租房；公會也協助建構不動產交易安全網，讓所有民眾在不動產交易能夠確保安全。
蔣萬安還分享，今天活動很早，他平常這時候就差不多起床了，因為家中的「三寶」也都起來了，他今天在出門時二寶、三寶還吵成一團，他只好請家中的「老闆」也就是太太出來「協調」一下。
蔣笑說，太太問他為什麼那麼早要出門，他說要參加公益路跑，太太回說沒有問題，就幫忙照顧兩個很小的孩子，他才可以「從從容容、遊刃有餘」前來參加公益路跑，也祝福活動圓滿成功。
