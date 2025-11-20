中央社

蔣萬安出席創新創業嘉年華開幕（1） (圖)

台北市長蔣萬安（中）20日下午在台北花博公園爭艷館出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動，和與會來賓一同合影。

中央社記者徐肇昌攝 114年11月20日

