中央社

蔣萬安出席創新創業嘉年華開幕（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北市長蔣萬安（前）20日到台北花博公園爭艷館出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動，走訪台北創新館時體驗踩踏「智慧健身車」。

中央社記者徐肇昌攝 114年11月20日

蔣萬安出席創新創業嘉年華開幕（2） 台北市長蔣萬安（前）20日到台北花博公園爭艷館出 席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動，走訪台 北創新館時體驗踩踏「智慧健身車」。 中央社記者徐肇昌攝 114年11月20日
蔣萬安出席創新創業嘉年華開幕（2） 台北市長蔣萬安（前）20日到台北花博公園爭艷館出 席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動，走訪台 北創新館時體驗踩踏「智慧健身車」。 中央社記者徐肇昌攝 114年11月20日

其他人也在看

上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割　復牌滿月就翻車

上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割　復牌滿月就翻車

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊

金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊

韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好

中國人真的從日本消失！日本網友叫好

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。

FTV Sports ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸

把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸

把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸

EBC東森新聞 ・ 4 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很

新頭殼 ・ 1 天前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！　美媒曝有望定位高張力後援投手

中職／道奇有興趣簽下徐若熙！　美媒曝有望定位高張力後援投手

味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆　揪出原因

年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆　揪出原因

你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前

《國際產業》谷歌在台灣開設AI工程中心 美國以外最大

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】谷歌(Google)周四宣布，在台灣開設美國本土以外的、全球最大的人工智慧(AI)基礎設施硬體工程中心。 谷歌雲端(Google Cloud)的平台基礎設施工程副總裁馬穆德(Aamer Mahmood)說，在台北開發和測試的技術，被部署在全球的谷歌資料中心，而這些資料中心進而驅動了數十億人每天所依賴的谷歌裝置。 馬穆德說，這不僅是對辦公室的投資，也是對生態系的投資，證明了台灣作為全球人工智慧創新中心的重要地位。 總統賴清德也出席了開幕儀式，稱谷歌此舉展現了對台灣的長期投資承諾，並指出台灣不僅是全球科技供應鏈的重要中心，也是安全可靠的AI的關鍵中心。 台灣官方一直警告使用中國大陸AI系統的風險。但中方一直對外駁斥這些擔憂。 谷歌新的辦公室位於台北市士林區劍潭捷運站附近的「CAAM承德168」，鄰近北士科。 谷歌雲端的平台研發總經理摩爾(Greg Moore)表示，新的AI基礎建設研發中心將聚集上百位員工，重點不在規模，而是速度和實力。他強調，台灣新辦公室是谷歌全球AI基礎建設研發中心，設有超過10個專業實驗室，方便不同團隊測試、驗證和完善Google下一代A

時報資訊 ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度　回溫還要等這時

本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度　回溫還要等這時

今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議　挨轟：公信力跌谷底

青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議　挨轟：公信力跌谷底

第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
展示車當新車？　消費者見行車記錄器才發現　業者：調解中

展示車當新車？　消費者見行車記錄器才發現　業者：調解中

高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...

華視 ・ 21 小時前