蔣萬安出席少棒交流賽開球 見證台北與鳳凰城40年姊妹市情誼

北市府於13日在新生公園棒球場舉辦城兩市少棒交流賽。台北市長蔣萬安表示，交流的不只是球場上的分數，而是分享共同的語言「棒球精神」。（圖／台北市政府）

美國亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）於民國68年與台北締結為姊妹市，至今已有超過40年的友好交流歷史，雙方在城市治理、教育與體育等面向交流密切，北市府於13日在新生公園棒球場舉辦城兩市少棒交流賽。台北市長蔣萬安表示，交流的不只是球場上的分數，而是分享共同的語言「棒球精神」。

此次美國亞歷桑納州Arcadia地區少棒隊來台，與北市少棒重點發展學校福林國小及東園國小進行友誼賽，蔣萬安也與鳳凰城市長Kate Gallego共同擔任開球貴賓，為2026年美國亞利桑那州與本市少棒隊交流賽揭開序幕。

蔣萬安致詞時說，北市與鳳凰城締結姊妹市的時間比在場許多人的年齡都長，他和Kate Gallego市長見過許多次面，就像隊友一樣熟悉，也一起為合作完成許多事情，像今天就在這裡交流棒球。

蔣萬安說，各位小球員們長途跋涉而來，但別擔心他相信當各位踏上棒球場的那一刻，時差就消失了，他幽默的說，他知道鳳凰城以亞利桑那響尾蛇隊聞名，而台北則以台北101和世界上最好的美食聞名，「如果你們覺得我們的投手難以擊敗，那就等著嚐嚐台北的臭豆腐吧！那才是真正的挑戰！」

他進一步說，東園國小棒球隊在去年一路打到威廉波特，讓我們引以為傲；而福林國小則是多年來的棒球強隊，今天的交流不只是球場上的分數，而是分享共同的語言棒球精神。

蔣萬安接著對鳳凰城的小球員及貴賓說，現在台北有和鳳凰城之間的直飛航班了，所以大家沒有理由不回訪台北，最後他祝兩隊好運，也請大家努力比賽、結交新朋友，然後最重要的是，一定要確保在回家之前喝夠珍珠奶茶！幽默逗趣的歡迎詞讓球場上的國內外小球員及貴賓們笑聲連連。

