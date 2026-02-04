蔣萬安出席東環段CF710標開工典禮 (圖)

政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了

