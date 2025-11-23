蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政

台北市不動產仲介公會今（23日）舉辦公益路跑活動，台北市長蔣萬安表示，幸好有太太幫忙安撫小孩，他才能「從從容容、游刃有餘」出席活動。對此，民進黨立委王世堅表示，希望蔣萬安更努力投入市政，讓市政成績更耀眼。

王世堅。（圖／中天新聞）

蔣萬安今天清晨出席路跑活動，蔣萬安致詞時表示，「我在出門的時候，二寶三寶吵成一團，還好，我請我家的『老闆』出來協調，我太太問我，為何那麼早要出門，我說要參加公益路跑，她說沒有問題，幫我照顧孩子，讓我可以從從容容、游刃有餘前來參加公益路跑。」

蔣萬安出席路跑活動。（圖／翻攝台北市府官網）

王世堅今天受訪時表示，蔣萬安很認真在推動台北市的市政，「這一點我是很肯定他」，並指過去會強烈監督他、評論他，是因為當時是台北市議員，但現在既然已經離開台北市議會，「不在其位，不謀其政」，祝福蔣萬安市長，希望他要更努力投入。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅指出，台北是首都，台北市的一切動見觀瞻，但到現在為止，在所有的滿意度的調查當中，台北並沒有特別卓越、顯著的成績讓大家看到，雖然蔣萬安市長的支持度很高，希望他能夠運用個人的支持度跟影響力，也讓台北市的市政的成績能夠更耀眼，「所以我只能祝福蔣萬安市長。」

